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Новогодний круиз на Арабской лодке

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Мы приглашаем вас на новогоднюю программу на борту корабля ресторана Александра в районе Дубай Марина.

Вас ждёт трёх часовой круиз с лучшим видом на знаменитый новогодний Дубайский фейерверк, 5* ужин на борту и новогодняя программа с русско-говорящей ведущей, Дедом морозом и певицей!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 90 человек

  • $300 за человека

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Новогодний круиз на Арабской лодке
Новогодний круиз на Арабской лодке

Что вы увидите

  • Район Дубай Марина
Новогодний круиз по каналу Дубай МаринаПроходит на традиционной арабской лодке ⚓ «Доу» очень популярен. Арабское доу, которое десятилетиями являлось основным морским транспортом, на контрасте с ультрасовременными видами образно связывает прошлое и будущее. Новогоднее меню:ЗАКУСКИ
  • Финики, арабский кофе
  • Канапе с копчёным лососем и лёгким лимонно- майонезным соусом
  • Брускетта с печёными помидорами
  • Мясо, маринованное в манговом чатни
  • Домашняя самоса с сыром и йогуртом
САЛАТЫ
  • Овощная нарезка
  • Экзотический салат с авокадо и креветками под соусом мисо
  • Салат с киноа, овощами и курицей гриль под соусом песто
  • Салат с яблоком и гранатом под острым медовым соусом
  • Сезонный салат
  • Салат с роккой, грибами и сыром фета под розмариновым соусом
  • Соусы и приправы
  • Хлеба, сыры и холодные закуски
  • Мясная нарезка
  • Сырная нарезка с виноградом и грецкими орехами
  • Выпечка
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
  • Креветки на гриле с оригано в лимонном соусе
  • Рыба на гриле со шпинатом в крем-соусе
  • Мясо на гриле (куриный шашлык, кебаб)
  • Запечённая говядина с грибами в перечном соусе
  • Индейка, приготовленная с апельсинами и травами, запеченная в брусничном соусе
  • Паста с томатным соусом арабиата
  • Картофель с говядиной и сыром
  • Рис с изюмом
  • Курица- гриль на углях с масляным подливом
  • Домашний хлеб, выпеченный на углях
ДЕСЕРТ
  • Фруктовая нарезка
  • Крем-брюле с шафраном
  • Блинчики с бананом и шоколадной пастой
  • Нарезка экзотических фруктов
  • Брауни с горячим шоколадным соусом
  • Особый десерт 🍪 в чайных ложках от шеф-повараВажная информация:Дети до 6 лет не допускаются.
Что входит
  • Мы сможем предоставить вам услугу трансфер из любого отеля Дубай, Шарджы или Аджмана
  • Вкусный ужин 5* (шведский стол с безалкогольными напитками +1 бокал шампанского)
  • Билет на круиз
  • Новогодняя программа
  • Подарки для детей
  • Наши хиты в живом исполнении
  • Новогодние украшения
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Алкогольные напитки
  • Фотоссесия в стоимость не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Новогодний круиз на Арабской лодке
Новогодний круиз на Арабской лодке
Новогодний круиз на Арабской лодке
Новогодний круиз на Арабской лодке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 90 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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