DubaiRelaxTours – Гид из Дубая

Мы приглашаем вас на новогоднюю программу на борту корабля ресторана Александра в районе Дубай Марина.



Вас ждёт трёх часовой круиз с лучшим видом на знаменитый новогодний Дубайский фейерверк, 5* ужин на борту и новогодняя программа с русско-говорящей ведущей, Дедом морозом и певицей!