Новогодний круиз по каналу Дубай МаринаПроходит на традиционной арабской лодке ⚓ «Доу» очень популярен. Арабское доу, которое десятилетиями являлось основным морским транспортом, на контрасте с ультрасовременными видами образно связывает прошлое и будущее. Новогоднее меню:ЗАКУСКИ
Финики, арабский кофе
Канапе с копчёным лососем и лёгким лимонно- майонезным соусом
Брускетта с печёными помидорами
Мясо, маринованное в манговом чатни
Домашняя самоса с сыром и йогуртом
САЛАТЫ
Овощная нарезка
Экзотический салат с авокадо и креветками под соусом мисо
Салат с киноа, овощами и курицей гриль под соусом песто
Салат с яблоком и гранатом под острым медовым соусом
Сезонный салат
Салат с роккой, грибами и сыром фета под розмариновым соусом
Соусы и приправы
Хлеба, сыры и холодные закуски
Мясная нарезка
Сырная нарезка с виноградом и грецкими орехами
Выпечка
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Креветки на гриле с оригано в лимонном соусе
Рыба на гриле со шпинатом в крем-соусе
Мясо на гриле (куриный шашлык, кебаб)
Запечённая говядина с грибами в перечном соусе
Индейка, приготовленная с апельсинами и травами, запеченная в брусничном соусе
Паста с томатным соусом арабиата
Картофель с говядиной и сыром
Рис с изюмом
Курица- гриль на углях с масляным подливом
Домашний хлеб, выпеченный на углях
ДЕСЕРТ
Фруктовая нарезка
Крем-брюле с шафраном
Блинчики с бананом и шоколадной пастой
Нарезка экзотических фруктов
Брауни с горячим шоколадным соусом
Особый десерт 🍪 в чайных ложках от шеф-повараВажная информация:Дети до 6 лет не допускаются.
Что входит
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