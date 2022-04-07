Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов

Хотите узнать все самое главное о Дубае за 7 часов

4.5
203 отзыва
Круиз
Хотите узнать все самое главное о Дубае за 7 часов? Мы поможем вам сориентироваться в городе и покажем самые значимые достопримечательности.

Вы познакомитесь с современным чудесами света, роскошным районом Дубай Марина, крупнейшем торговым центром в мире Дубай Моллом.

А напоследок насладитесь шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире.
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов

Что вас ожидает 🤩

  • Дубай Марина - c воды
  • Отель Парус
  • Отель Атлантис
  • Палм-Джумейра
  • Дубай Молл (аквариум)
  • Бурж Халифа
  • Район Мадинат Джумейра
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия.

Экскурсия Современный Дубай

Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис.

Аквариум в Дубай Молле

Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.
10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.
Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".
В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билет на кораблик
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Посещение небоскреба Бурдж Халифа
  • Трансфер туристов из Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма.
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • 1. Сборы проходят с 14.00 - 15.00 в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сборы возможны ТОЛЬКО из отелей.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля

Отзывы от туристов

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