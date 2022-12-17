ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Приготовьтесь к насыщенному путешествию по восточной столице роскоши и технологий. Вы подниметесь на одну из самых высоких смотровых площадок в мире. Оцените продуманность инфраструктуры и архитектурные решения в эффектной Дубай Марине. Ощутите дух арабской культуры в Старом городе. А в качестве вашего персонального гида выступит приложение, заранее установленное на смартфоне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бурдж Халифа и прогулка по центру

Ваш маршрут начнется в центре города, у самого высокого здания в мире — небоскреба Бурдж Халифа. Вы поднимитесь и увидите город с одной из самых впечатляющих смотровых площадок. А затем прогуляетесь по крупнейшему торговому центру в мире — Дубай Моллу и заглянете на рынок Аль-Бахр, где сможете присмотреть сувениры и пообедать.

Старый город

Из ультрасовременных районов вы переместитесь (на метро) в исторические кварталы. Пройдете по узким улочкам, осмотрите мечети, крепость Аль-Фахиди и Парфюмерный дом. Услышите историю развития эмирата и полюбуетесь домами прошлого века с ветряными башнями. И именно в этом районе попробуете аутентичный Дубай на запах и вкус!

Дубай Марина

Завершится прогулка в юго-западной части города, в эффектном районе, расположенном вокруг рукотворного залива. Вы прогуляетесь по самой длинной пешеходной улице Арабских Эмиратов и завершите день ужином на закате с видом на пристань и яхты.

Маршрут аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, но если вы захотите передохнуть, то можете разделить прогулку на два дня. В тур включены советы по посещению музеев и достопримечательностей города, рекомендации кафе и ресторанов, историческая справка о Дубае и Объединенных Арабских Эмиратах, а также рекомендации по пребыванию в городе.

Маршрут

— Смотровая площадка Бурдж Халифа

— Рынок моряков

— Небоскреб, построенный по проекту архитектора Захи Хадид

— Пешеходная улица Marina Walk

— Музей кофе

— Старый город

— Крепость Аль-Фахиди

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно