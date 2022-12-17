ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа

Исследовать три района мегаполиса, знакомясь с ультрасовременными проектами и традициями прошлого

Приготовьтесь к насыщенному путешествию по восточной столице роскоши и технологий. Вы подниметесь на одну из самых высоких смотровых площадок в мире. Оцените продуманность инфраструктуры и архитектурные решения в эффектной Дубай Марине. Ощутите дух арабской культуры в Старом городе. А в качестве вашего персонального гида выступит приложение, заранее установленное на смартфоне.
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия + билет на смотровую Бурдж Халифа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бурдж Халифа и прогулка по центру

Ваш маршрут начнется в центре города, у самого высокого здания в мире — небоскреба Бурдж Халифа. Вы поднимитесь и увидите город с одной из самых впечатляющих смотровых площадок. А затем прогуляетесь по крупнейшему торговому центру в мире — Дубай Моллу и заглянете на рынок Аль-Бахр, где сможете присмотреть сувениры и пообедать.

Старый город

Из ультрасовременных районов вы переместитесь (на метро) в исторические кварталы. Пройдете по узким улочкам, осмотрите мечети, крепость Аль-Фахиди и Парфюмерный дом. Услышите историю развития эмирата и полюбуетесь домами прошлого века с ветряными башнями. И именно в этом районе попробуете аутентичный Дубай на запах и вкус!

Дубай Марина

Завершится прогулка в юго-западной части города, в эффектном районе, расположенном вокруг рукотворного залива. Вы прогуляетесь по самой длинной пешеходной улице Арабских Эмиратов и завершите день ужином на закате с видом на пристань и яхты.

Маршрут аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, но если вы захотите передохнуть, то можете разделить прогулку на два дня. В тур включены советы по посещению музеев и достопримечательностей города, рекомендации кафе и ресторанов, историческая справка о Дубае и Объединенных Арабских Эмиратах, а также рекомендации по пребыванию в городе.

Маршрут

— Смотровая площадка Бурдж Халифа
— Рынок моряков
— Небоскреб, построенный по проекту архитектора Захи Хадид
— Пешеходная улица Marina Walk
— Музей кофе
— Старый город
— Крепость Аль-Фахиди

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Бурдж Халифа на смотровую площадку на 124 и 125 этаже, а также рекомендации ресторанов и кафе для перекуса и полноценного обеда
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • Проезд на метро 5-10 долларов не входит в стоимость тура

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Бурдж Халифы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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