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Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда

4.5
15 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Наше путешествие проведет вас по ярким окрестностям города Абу-Даби.

Вы увидите самую знаменитую достопримечательность 🏛️ Эмиратов – современную мечеть Шейха Зайда, внутри которой вас ждет встреча с миллионами кристаллов Сваровски и другими богатствами, бьющими все рекорды.

А также побываете в знаменитом тематическом парке 🌳 – Мир Феррари, где каждый, кто всегда мечтал оказаться на месте гонщиков, сможет воплотить свою мечту в реальность.
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Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда

Что вы увидите

  • Парк Ferrari World
  • Мечеть Шейха Заеда
Эта комбо экскурсия ⛳ позволит вам увидеть самую знаменитую достопримечательность 🏛️ в ОАЭ - мечеть Шейха Заеда и самый знаменитый тематический парк 🌳 в ОАЭ - Ferrari World.
Мы отправляемся на остров 🏝️ Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.
Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.
Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.
Далее мы посетим Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.
Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час.
В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.
Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.
Что входит
  • Билеты в парк «Мир Феррари»
  • Комбо обед в парке
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (только в Дубаи)
  • Возможность прокатиться на самой скоростной в мире пневматической американской горке
Что не входит
  • Билет Fast Track
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель из любого другого города
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Дубая.
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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15 отзывов оставили туристы

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