Эта комбо экскурсия ⛳ позволит вам увидеть самую знаменитую достопримечательность 🏛️ в ОАЭ - мечеть Шейха Заеда и самый знаменитый тематический парк 🌳 в ОАЭ - Ferrari World.

Мы отправляемся на остров 🏝️ Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.

Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.

Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.

Далее мы посетим Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.

Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час.

В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.

Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.