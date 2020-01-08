Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае

Восхититься цветочными композициями и совершить путешествие вокруг света во Всемирной деревне

2.5
2 отзыва
Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Дубай не перестает удивлять: среди знойной пустыни здесь вырос огромный цветник с благоухающими клумбами и невероятными художественными композициями.

Вы увидите «цветочный» самолет ✈️ в натуральную величину, водопады из петуний и зеленые дворцы.

А после отправитесь на ярмарку «Всемирная деревня», где познакомитесь с культурами разных стран, узнаете об их традициях, попробуете местную кухню 🥧 и приобретете этнические сувениры 🎁.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае

Что вас ожидает

Чудо-сад
Dubai Miracle Garden — это самый большой в мире парк 🌳 цветов площадью более 72 000 кв. м. На его территории растет больше 50 миллионов цветов — и все это находится посреди пустыни. Для его орошения используют очищенную сточную воду, и система капельного полива не дает цветам увянуть под жарким солнцем.
Парк 🌳 прозвали «многоцветным оазисом», ведь его клумбы окрашены в 60 различных оттенков. Главная изюминка — это причудливые цветочные скульптуры и композиции. Рядом с величественными башнями и дворцами вы увидите голландские мельницы, перевернутые дома, водопады из цветов и заросшие автомобили. Особой популярностью пользуются портрет шейха Зайда Ибн Султана Аль Нахайяна и 18-метровая копия дубайского небоскреба Бурдж-Халифа.

Увидеть все страны в одной точке
После мы отправимся на выставку Global Village: это веселая ярмарка, где каждая страна возводит павильон (сегодня их уже 27), чтобы познакомить посетителей с обычаями своего народа. Музыка, танцы 💃 и песни, традиционные блюда и этнические товары — ощущение праздника ждет вас во Всемирной деревне. Вы познакомитесь с культурой арабских стран, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов. А еще увидите миниатюры самых популярных достопримечательностей 🏛️ со всего мира.

Организационные детали

  • В стоимость входят билеты 🎫 в Парк 🌳 Цветов и Global Village, а также все трансферы
  • Сопровождать до парков 🌳 вас будет один из гидов нашей команды, в самих парках 🌳 экскурсионного сопровождения не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае

Доступно в понедельник, среду и субботу в 14:30

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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2 настоящих отзыва от туристов

8 янв 2020
Самая плохая экскурсия из всех, которые мы прошли на протяжении 20 лет. Надо было самостоятельно взять такси, купить входные билеты в парки и нормально сходить. Данная туристическая компания не смогла нормально организовать даже трансфер до парков и обратно, а ведь толко это от них и требовалось, очень безответственная. На эту так называемую экскурсию забрали из отеля по 45 минут позже назначенного времени, для обратного трансфера сопровождающая ( не гид, гида не было, только неграмотная сопровождающая) неправильно сформулировала место встречи, в связи с чем некоторых членов группы пришлось ждать больше часа. Поэтому в отель вернулись вместо положенных 22. 00, в 23. 40. И это после такой с виду экскурсии. А что тогда будет с другими экскурсиями, которые организует данная туристическая компания ( или гид Виктория)? Жаль потерянного времени и денег.
Виктория
Ответ гида:Любовь, 1. За задержку при сборе мы вам компенсировали 10$ + извинились неоднократно. 2. Это не экскурсия, это парк + трансфер. 3. На месте вас встречала Юлия - лицензированный гид 4. Задержка гостей была, к сожалению - но это никак не связанно с гидом. 5. По деньгам, посчитайте сколько стоило бы: - такси от вашего отеля до парк цветов - билеты в парк цветов - такси из парка цветов в global village - билеты в global village - такси в отель В 200$ точно не уложится. Вы заплатили 100$.
4 янв 2020
Очень хотелось попасть на эту экскурсию, почитала и посмотрела отзывы и фото. Одно но !!!! Обещали небольшую группу до 10 человек, в итоге приехали с опозданием, довезли до Дубая и пересадили в большой автобус на 30 человек. Информации особой не было, гид прочитала главные факты и мы уже в парке. Никогда не берём экскурсии у отельных гидов,, дороже и большие группы, хотелось поменьше народа и побольше времени на экскурсию. У гида эта экскурсия стоила 40 долларов, мы купили за 55, в надежде на комфорт, в итоге ехали большим автобусом и пока всех развезли по отелям прошло 1, 5 часа. Парк и деревня обалденные, но экскурсию у трипсинов не порекомендую. Зачем обманывать людей, за 110 долларов на двоих трансфер до парка и деревни. Гид Эльвира старалась всем помочь, объяснить, но мое недовольство за ложную информацию !!! Две других экскурсии взяли у другого оператора.

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Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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