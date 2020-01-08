2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чудо-сад

Dubai Miracle Garden — это самый большой в мире парк цветов площадью более 72 000 кв.м. На его территории растет больше 50 миллионов цветов — и все это находится посреди пустыни. Для его орошения используют очищенную сточную воду, и система капельного полива не дает цветам увянуть под жарким солнцем.

Парк прозвали «многоцветным оазисом», ведь его клумбы окрашены в 60 различных оттенков. Главная изюминка — это причудливые цветочные скульптуры и композиции. Рядом с величественными башнями и дворцами вы увидите голландские мельницы, перевернутые дома, водопады из цветов и заросшие автомобили. Особой популярностью пользуются портрет шейха Зайда Ибн Султана Аль Нахайяна и 18-метровая копия дубайского небоскреба Бурдж-Халифа.

Увидеть все страны в одной точке

После мы отправимся на выставку Global Village: это веселая ярмарка, где каждая страна возводит павильон (сегодня их уже 27), чтобы познакомить посетителей с обычаями своего народа. Музыка, танцы и песни, традиционные блюда и этнические товары — ощущение праздника ждет вас во Всемирной деревне. Вы познакомитесь с культурой арабских стран, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов. А еще увидите миниатюры самых популярных достопримечательностей со всего мира.