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Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village

5
11 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Знаете ли вы, где находится самый большой в мире парк 🌳 цветов? Приглашаем вас на экскурсию ⛳ в Dubai Miracle Garden – чудо-сад посреди пустыни, в котором собрано более 50 миллионов растений со всего мира.

После этого мы отправимся в тематический парк Global Village, где вы познакомитесь с культурой 40 стран, побываете на представлениях и на базаре с товарами и сувенирами из разных уголков Земли.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $65 за человека

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Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village
Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village

Что вы увидите

  • Парк цветов Dubai Miracle Garden
  • Этнопарк Global Village
Знаете ли Вы, где находится самый большой в мире парк 🌳 цветов площадью более 72 000 кв м, в котором высажено более 50 млн экземпляров из 200 стран мира?
В пустыне Сахарского пустынного пояса, в городе Дубай!
Мы приглашаем Вас в Чудо-Сад, благоухающий, яркий, манящий невероятно креативными творениями мастеров-флористов мирового уровня, где рядом с величественными башнями и дворцами из разноцветной петуньи расположились голландские мельницы, ретро-автомобили и даже самолет-аэробус 380 в натуральную величину.
Далее мы посетим Вселенскую Деревню Глобал Виладж – Всемирную ярмарку, где вы сможете совершить "кругосветное путешествие" и увидеть более 40 стран мира, купить их товары, посмотреть этнографические танцевальные и певческие представления.
В деревне есть прекрасные павильоны арабских стран, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов, где Вам и будет предложено познакомиться с фольклором, обычаями, традициями этих стран и полюбоваться эксклюзивными национальными сувенирами.
Что входит
  • Билеты в Парк цветов Dubai Miracle Garden и этнопарк Global Village
  • Услуги высококлассных экскурсоводов, любящих и знающих свое дело
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, еда и напитки)
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель из любого другого города
  • Билеты в парк бабочек
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Дубая.
Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village
Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village
Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village
Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village
Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village
Парк цветов Miracle Garden + тематический парк Global Village

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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11 отзывов оставили туристы

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