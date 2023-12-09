Водитель вас встретит в аэропорту и отвезёт в отель. Рекомендуем прилетать в первую половину дня, чтобы вы успели отдохнуть перед обзорной экскурсией.

Перед вами откроется инновационный и современный Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Вы увидите все главные достопримечательности мегаполиса, рассмотрите архитектуру и прокатитесь на традиционной арабской лодке дау в фешенебельном районе Дубай Марина у подножия небоскрёбов.

По желанию и за доплату — подъём на 124 этаж знаменитой высотки «Бурдж-Халифа» и посещение Дубайского аквариума в торгово-развлекательном центре «Дубай».