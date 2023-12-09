Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман

Групповой тур в Дубае

Посетить сразу 2 государства, отдохнуть на необитаемом острове и насладиться сервисом на борту

Вас ждёт увлекательное водное путешествие по Персидскому заливу и Аравийскому морю с остановками в городах и на рукотворном острове с белоснежными пляжами.

Инновационный Дубай, роскошный Абу-Даби, экзотический Маскат и черепаший Эль-Хасаб — вы посетите четыре колоритных города двух стран.

Лайнер оснащён всем необходимым для комфортного и разнообразного отдыха и гастрономического восторга.

Желающие смогут выбрать дополнительные развлечения: сафари с арабским колоритом и отдыхом в кемпе среди песков, экстрим в парке аттракционов, погружение в экзотику в поездке к горному оазису и многое другое.
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Персидский круиз на лайнере: ОАЭ и Оман
Ближайшие даты:
9
дек
23
дек
13
янв
27
янв
17
фев
2
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 568
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие единого гида на всём маршруте не предполагается. В назначенное место и время вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам остаётся следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования вам привезёт курьер за 4 дня до начала тура. Также они дублируются на электронную почту. На связи будет ваш личный тревел-агент 24/7.

Программа тура по дням

1 день

Инновационный и современный Дубай

Водитель вас встретит в аэропорту и отвезёт в отель. Рекомендуем прилетать в первую половину дня, чтобы вы успели отдохнуть перед обзорной экскурсией.

Перед вами откроется инновационный и современный Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Вы увидите все главные достопримечательности мегаполиса, рассмотрите архитектуру и прокатитесь на традиционной арабской лодке дау в фешенебельном районе Дубай Марина у подножия небоскрёбов.

По желанию и за доплату — подъём на 124 этаж знаменитой высотки «Бурдж-Халифа» и посещение Дубайского аквариума в торгово-развлекательном центре «Дубай».

Инновационный и современный ДубайИнновационный и современный ДубайИнновационный и современный ДубайИнновационный и современный ДубайИнновационный и современный ДубайИнновационный и современный ДубайИнновационный и современный Дубай
2 день

Добро пожаловать на лайнер

После завтрака за вами заедет водитель и отвезёт на пристань к круизному лайнеру, на котором вы будете путешествовать большую часть тура. На борту будет всё для вашего комфортного и роскошного отдыха. Каждый день команда профессионалов будет заботиться о досуге взрослых и детей и гастрономическом удовольствии пассажиров.

Обратите внимание, что в стоимость включена каюта без окна. За доплату возможно выбрать другую каюту и заселиться в одноместную.

Добро пожаловать на лайнерДобро пожаловать на лайнерДобро пожаловать на лайнерДобро пожаловать на лайнер
3 день

Экскурсия в Абу-Даби

До обеда вы самостоятельно выберете развлечения на лайнере и времяпрепровождение на ваш вкус.

14:00 начнётся групповая экскурсия в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов. Город находится в северо-восточной части Персидского залива и умеет впечатлить туристов. Вы окунётесь в роскошь дворцов, отведаете фиников, прогуляетесь по набережной, рассмотрите футуристические здания, почувствуете единение с природой и окунётесь в быт коренного населения. Зайдёте в Эмиратский дворец, украшенный золотом и мозаикой, и сможете попробовать кофе и мороженое с золотой стружкой.

За дополнительную плату возможно посещение Президентского дворца, в котором находятся действующие офисы главы ОАЭ.

В конце экскурсии вы увидите одну из самых больших мечетей мира — шейха Зайда. Святыня символизирует толерантность и взаимопонимание между культурами. Здесь же находится самый большой в мире ковёр ручной работы и 12-тонные хрустальные люстры.

Экскурсия в Абу-ДабиЭкскурсия в Абу-ДабиЭкскурсия в Абу-ДабиЭкскурсия в Абу-Даби
4 день

Рукотворный необитаемый остров

Сегодня вы прогуляетесь по рукотворному творению ОАЭ — необитаемому острову Сир-Бани-Яс. Он находится в Персидском заливе, радует белоснежными пляжами и зелёными парками. Многие представители местной флоры и фауны занесены в Красную книгу. А когда-то здесь была лишь засушливая пустыня. Вы сможете отдохнуть на пляже, искупаться и выбрать дополнительные развлечения. Например, катание на джипах и наблюдение за животными в естественной среде обитания.

Рукотворный необитаемый островРукотворный необитаемый островРукотворный необитаемый островРукотворный необитаемый остров
5 день

В объятиях Аравийского моря

Сегодня весь день лайнер будет в пути до следующей локации. А пока вы сможете в полной мере насладиться и оценить все услуги на борту.

В объятиях Аравийского моряВ объятиях Аравийского моряВ объятиях Аравийского моря
6 день

Морской и экзотический Оман

Сегодня вы проснётесь в другом государстве — Омане. Это морская страна с богатой культурой и традициями мореплавания. Однако больше 80% Омана занимают пустыни, горные массивы и речные долины.

Вы прогуляетесь по столице и увидите все важнейшие памятники истории и архитектуры. Заглянете на рынок Маската, где собрано множество арабских сокровищ и аутентичных вещей. Посетите главную мечеть, рассмотрите традиционные орнаменты, отправитесь в центр музыкального искусства и культуры страны. Желающие смогут посетить оперу за доплату.

Для тех, кому больше интересны природные достопримечательности, есть вторая программа за доплату — поездка к горному оазису Вади Шаб с национальным обедом. Вас ждут плантации банановых пальм, дикие водоёмы, лёгкий треккинг, фантастические скалы, пещера, водопад — полное погружение в экзотику Омана!

Морской и экзотический ОманМорской и экзотический ОманМорской и экзотический ОманМорской и экзотический Оман
7 день

Эль-Хасаб

Сегодня вы посетите ещё один город Омана — Эль-Хасаб. Небольшой, но оживлённый с живописным портом и побережьем, где живут гигантские морские черепахи, охраняемые законом. Каждый выберет для себя наиболее интересное занятие: прогулка по центру, к форту, на рынок, отдых на пляже, купание. За доплату возможно организовать треккинг на гору и морскую прогулку с наблюдением за птицами. Часто у берегов Эль-Хасаба встречают китов и дельфинов.

Эль-ХасабЭль-ХасабЭль-ХасабЭль-Хасаб
8 день

Экскурсии на выбор в Дубае

Сегодня лайнер вернётся в Дубай. Вы можете самостоятельно организовать ваш досуг или выбрать экскурсию за доплату.

Первый вариант. Аттракционы и аквапарк. И дети, и взрослые будут в восторге! Парк «Motiongate» посвящён голливудским фильмам и мультфильмам. Там вы сможете встретиться со смурфиками, Шреком и пятёркой Кунг-фу-воинов. Интерьеры аттракционов тщательно проработаны. Все детали обстановки (герои, куклы, домики, вещи) — как настоящие. А за счёт воздействия спецэффектов на все органы чувств (слух, зрение и т. д.) создаётся эффект реального присутствия в фильме. Аквапарк «Леголенд» идеально дополнит ваш отдых, ведь является одним из лучших мест в городе для водного отдыха всей семьёй.

Второй вариант. Парк цветов и всемирная ярмарка «Глобал Виладж». Если экстрим не для вас, выбирайте этот вариант! Вы посетите благоухающий огромный цветочный сад с творениями мастеров-флористов мирового уровня и познакомитесь с фольклором и традициями 40 стран на ярмарке.

Ночь в каюте на лайнере.

Экскурсии на выбор в ДубаеЭкскурсии на выбор в ДубаеЭкскурсии на выбор в ДубаеЭкскурсии на выбор в ДубаеЭкскурсии на выбор в Дубае
9 день

Сафари и отъезд

После завтрака вы сможете сразу же отправиться в аэропорт. Водитель встретит и проводит вас в удобное вам время.

Либо за доплату отправиться на сафари на ретроджипах — «Лэнд Роверах» — в самый большой экологический парк Дубая «Аль Мармум». Это же заповедник, где обитают антилопы. Вы познакомитесь с наследием жителей Аравии, узнаете о приёмах соколиной охоты и приготовлении кофе и хлеба, полюбуетесь танцем арабских мужчин, наслаждаясь кальяном, и искусной росписью рук хной. И окажетесь на ужине, сервированном по всем традициям. Вечер среди песков в кемпе пройдёт незабываемо! Желающие смогут почувствовать себя бедуином верхом на верблюде. После экскурсии водитель проводит вас в аэропорт.

Сафари и отъездСафари и отъездСафари и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Дубай, в первую половину дня
Завершение: Международный аэропорт Дубай, в течение дня к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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