Посетить сразу 2 государства, отдохнуть на необитаемом острове и насладиться сервисом на борту
Инновационный Дубай, роскошный Абу-Даби, экзотический Маскат и черепаший Эль-Хасаб — вы посетите четыре колоритных города двух стран.
Лайнер оснащён всем необходимым для комфортного и разнообразного отдыха и гастрономического восторга.
Желающие смогут выбрать дополнительные развлечения: сафари с арабским колоритом и отдыхом в кемпе среди песков, экстрим в парке аттракционов, погружение в экзотику в поездке к горному оазису и многое другое.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 568
Описание
Организационные детали
Участие единого гида на всём маршруте не предполагается. В назначенное место и время вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам остаётся следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования вам привезёт курьер за 4 дня до начала тура. Также они дублируются на электронную почту. На связи будет ваш личный тревел-агент 24/7.
Программа тура по дням
Инновационный и современный Дубай
Водитель вас встретит в аэропорту и отвезёт в отель. Рекомендуем прилетать в первую половину дня, чтобы вы успели отдохнуть перед обзорной экскурсией.
Перед вами откроется инновационный и современный Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Вы увидите все главные достопримечательности мегаполиса, рассмотрите архитектуру и прокатитесь на традиционной арабской лодке дау в фешенебельном районе Дубай Марина у подножия небоскрёбов.
По желанию и за доплату — подъём на 124 этаж знаменитой высотки «Бурдж-Халифа» и посещение Дубайского аквариума в торгово-развлекательном центре «Дубай».
Добро пожаловать на лайнер
После завтрака за вами заедет водитель и отвезёт на пристань к круизному лайнеру, на котором вы будете путешествовать большую часть тура. На борту будет всё для вашего комфортного и роскошного отдыха. Каждый день команда профессионалов будет заботиться о досуге взрослых и детей и гастрономическом удовольствии пассажиров.
Обратите внимание, что в стоимость включена каюта без окна. За доплату возможно выбрать другую каюту и заселиться в одноместную.
Экскурсия в Абу-Даби
До обеда вы самостоятельно выберете развлечения на лайнере и времяпрепровождение на ваш вкус.
14:00 начнётся групповая экскурсия в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов. Город находится в северо-восточной части Персидского залива и умеет впечатлить туристов. Вы окунётесь в роскошь дворцов, отведаете фиников, прогуляетесь по набережной, рассмотрите футуристические здания, почувствуете единение с природой и окунётесь в быт коренного населения. Зайдёте в Эмиратский дворец, украшенный золотом и мозаикой, и сможете попробовать кофе и мороженое с золотой стружкой.
За дополнительную плату возможно посещение Президентского дворца, в котором находятся действующие офисы главы ОАЭ.
В конце экскурсии вы увидите одну из самых больших мечетей мира — шейха Зайда. Святыня символизирует толерантность и взаимопонимание между культурами. Здесь же находится самый большой в мире ковёр ручной работы и 12-тонные хрустальные люстры.
Рукотворный необитаемый остров
Сегодня вы прогуляетесь по рукотворному творению ОАЭ — необитаемому острову Сир-Бани-Яс. Он находится в Персидском заливе, радует белоснежными пляжами и зелёными парками. Многие представители местной флоры и фауны занесены в Красную книгу. А когда-то здесь была лишь засушливая пустыня. Вы сможете отдохнуть на пляже, искупаться и выбрать дополнительные развлечения. Например, катание на джипах и наблюдение за животными в естественной среде обитания.
В объятиях Аравийского моря
Сегодня весь день лайнер будет в пути до следующей локации. А пока вы сможете в полной мере насладиться и оценить все услуги на борту.
Морской и экзотический Оман
Сегодня вы проснётесь в другом государстве — Омане. Это морская страна с богатой культурой и традициями мореплавания. Однако больше 80% Омана занимают пустыни, горные массивы и речные долины.
Вы прогуляетесь по столице и увидите все важнейшие памятники истории и архитектуры. Заглянете на рынок Маската, где собрано множество арабских сокровищ и аутентичных вещей. Посетите главную мечеть, рассмотрите традиционные орнаменты, отправитесь в центр музыкального искусства и культуры страны. Желающие смогут посетить оперу за доплату.
Для тех, кому больше интересны природные достопримечательности, есть вторая программа за доплату — поездка к горному оазису Вади Шаб с национальным обедом. Вас ждут плантации банановых пальм, дикие водоёмы, лёгкий треккинг, фантастические скалы, пещера, водопад — полное погружение в экзотику Омана!
Эль-Хасаб
Сегодня вы посетите ещё один город Омана — Эль-Хасаб. Небольшой, но оживлённый с живописным портом и побережьем, где живут гигантские морские черепахи, охраняемые законом. Каждый выберет для себя наиболее интересное занятие: прогулка по центру, к форту, на рынок, отдых на пляже, купание. За доплату возможно организовать треккинг на гору и морскую прогулку с наблюдением за птицами. Часто у берегов Эль-Хасаба встречают китов и дельфинов.
Экскурсии на выбор в Дубае
Сегодня лайнер вернётся в Дубай. Вы можете самостоятельно организовать ваш досуг или выбрать экскурсию за доплату.
Первый вариант. Аттракционы и аквапарк. И дети, и взрослые будут в восторге! Парк «Motiongate» посвящён голливудским фильмам и мультфильмам. Там вы сможете встретиться со смурфиками, Шреком и пятёркой Кунг-фу-воинов. Интерьеры аттракционов тщательно проработаны. Все детали обстановки (герои, куклы, домики, вещи) — как настоящие. А за счёт воздействия спецэффектов на все органы чувств (слух, зрение и т. д.) создаётся эффект реального присутствия в фильме. Аквапарк «Леголенд» идеально дополнит ваш отдых, ведь является одним из лучших мест в городе для водного отдыха всей семьёй.
Второй вариант. Парк цветов и всемирная ярмарка «Глобал Виладж». Если экстрим не для вас, выбирайте этот вариант! Вы посетите благоухающий огромный цветочный сад с творениями мастеров-флористов мирового уровня и познакомитесь с фольклором и традициями 40 стран на ярмарке.
Ночь в каюте на лайнере.
Сафари и отъезд
После завтрака вы сможете сразу же отправиться в аэропорт. Водитель встретит и проводит вас в удобное вам время.
Либо за доплату отправиться на сафари на ретроджипах — «Лэнд Роверах» — в самый большой экологический парк Дубая «Аль Мармум». Это же заповедник, где обитают антилопы. Вы познакомитесь с наследием жителей Аравии, узнаете о приёмах соколиной охоты и приготовлении кофе и хлеба, полюбуетесь танцем арабских мужчин, наслаждаясь кальяном, и искусной росписью рук хной. И окажетесь на ужине, сервированном по всем традициям. Вечер среди песков в кемпе пройдёт незабываемо! Желающие смогут почувствовать себя бедуином верхом на верблюде. После экскурсии водитель проводит вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Международный аэропорт Дубай, в первую половину дняЗавершение: Международный аэропорт Дубай, в течение дня к вашему рейсу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.