Плавание с дельфинами

Испытайте невероятное удовольствие от плавания с дельфинами

Испытайте невероятное удовольствие от плавания с дельфинами.

У Вас будет возможность обниматься, целоваться и танцевать с этими невероятными млекопитающими.

Вы будете находиться под руководством опытных тренеров, которые будут рады рассказать вам больше о поведении дельфинов, естественной среде обитания и многом другом.
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Что вас ждет:

  • Испытайте невероятное удовольствие от плавания с дельфинами. У Вас будет возможность обниматься, целоваться и танцевать с этими невероятными млекопитающими. Вы будете находиться под руководством опытных тренеров, которые будут рады рассказать вам больше о поведении дельфинов, естественной среде обитания и многом другом.
Важно
Плавание с дельфинами на мелководье подходит для детей от 7 лет.
Плавание с дельфинами на глубине подходит для детей от 8 лет.
Детей в возрасте от 7 до 12 лет должен сопровождать платный взрослый.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Плавание на мелководье
$135
Плавание на глубине
$175

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты.
  • Инструктаж тренера.
Что не входит
  • Трансфер.
  • Услуги гида.
Место начала и завершения
Dubai Dolphinarium, P.O.Box 232292, Dubai - UAE
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу
Экскурсия длится около 0 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

С понедельника по субботу

Badshah T.
Badshah T.
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