С понедельника по субботу

Что вас ждет:
- Испытайте невероятное удовольствие от плавания с дельфинами. У Вас будет возможность обниматься, целоваться и танцевать с этими невероятными млекопитающими. Вы будете находиться под руководством опытных тренеров, которые будут рады рассказать вам больше о поведении дельфинов, естественной среде обитания и многом другом.
Важно
Плавание с дельфинами на мелководье подходит для детей от 7 лет.
Плавание с дельфинами на глубине подходит для детей от 8 лет.
Детей в возрасте от 7 до 12 лет должен сопровождать платный взрослый.