С понедельника по субботу

Испытайте невероятное удовольствие от плавания с дельфинами.



У Вас будет возможность обниматься, целоваться и танцевать с этими невероятными млекопитающими.



Вы будете находиться под руководством опытных тренеров, которые будут рады рассказать вам больше о поведении дельфинов, естественной среде обитания и многом другом.