По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose

3.9
29 отзывов
Вас ждет двухчасовой тур на роскошной яхте Lotus или Desert Rose.

Бассейн, палуба с открытой кухней, живая музыка — на наших яхтах есть все, чтобы вы почувствовали себя звездой.

С борта перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.

Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол».
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Что вы увидите 🤩

  • Дубай Марина
  • Джумейра Бич Резиденс
  • Дубайское колесо обозрения
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра
Проведите весело время на борту роскошной яхтыПочувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностейВо время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты. Важная информация:• Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
  • Запрещено брать на борт еду и напитки;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Взрослый Стандарт (11+)
$54
Детский (4-10)
$48
Взрослый (Стандарт + напитки)
$81.5
VIP
$135

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
  • VIP-программа включает в себя алкогольные напитки (текила, коньяк, виски, водка, шампанское), а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты).
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсия
  • Трансфер до места встречи
Место начала и завершения
Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме субботы, в 20:30. Рекомендуется приходить за 15-30 м.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, кроме субботы, в 20:30. Рекомендуется приходить за 15-30 м.

Dubai.Trip
Dubai.Trip
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