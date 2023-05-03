Подводное плавание с маской и трубкой в лагуне Ambassador в аквариуме The Lost Chambers - это захватывающий опыт, который понравится всей вашей семье.
Наблюдайте, как под вами плавают необычные морские обитатели, во время этого невероятного занятия подводным плаванием в тематическом аквариуме Атлантиды.
Наблюдайте, как под вами плавают необычные морские обитатели, во время этого невероятного занятия подводным плаванием в тематическом аквариуме Атлантиды.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Испытайте незабываемые впечатления от подводного плавания в аквариуме Lost Chambers в Дубае. Откройте для себя увлекательную подводную среду обитания и поплавайте с 65 000 морских животных, которые считают ее своим домом. Чтобы принять участие в этом замечательном мероприятии, не требуется никакого опыта дайвинга.
- После вводного инструктажа наденьте снаряжение для подводного плавания, поплавайте и войдите в потрясающую лагуну Амбассадор. Плавайте над поверхностью, наблюдая за фантастическим множеством красочных водных организмов, наблюдая за скатами, рифовыми акулами и мерцающими рыбами. Наслаждайтесь идеальным отдыхом для всей семьи.
Не подходит для:
- детей младше 6 лет;
- беременных женщин;
- людей с заболеванием спины;
- людей в инвалидных креслах;
- людей с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе хроническими).
Важно:Фотографировать и снимать запрещено. Профессиональные фотографы могут делать фото и видео за дополнительную плату.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гидрокостюм
- Куртка флотации
- Инструктаж
- Что не входит
- Еда и напитки
- Встреча в отеле и сопровождение до аквариума
- Место начала и завершения?
- Аквариум The Lost Chambers
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 35 минут 24 секундБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Паспорт или удостоверение личности
- Наличные
- Сменная одежда
- Полотенце
- Запрещено:
- Фотоаппараты
- Видеозапись
- Несовершеннолетние без сопровождения
- Важная информация:
- Фотографировать и снимать запрещено. Профессиональные фотографы могут делать фото и видео за дополнительную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании