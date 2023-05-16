Что вас ожидает:

Наша захватывающая экскурсия начинается в пути в Дубай. Согласовав каждую деталь путешествия и прокладывая маршрут, который мы создадим вместе, я раскрою перед вами тайны арабской культуры и жизни. Вы узнаете о благородстве бедуинов, пращуров современных шейхов, и погрузитесь в их уникальный образ жизни, проживаемый в пустынных оазисах.

Атмосфера роскоши и удивительных впечатлений:

Мы начнем с величественного района Jumeirah, где размещаются элитные отели, утопающие в изумрудных водах Персидского залива. Вас ожидает восхитительный взгляд на семиступенчатый отель Бурдж Аль Араб, символизирующий роскошь и изысканность.

Прогулка по Мадинат Джумейра, району, воплощающему дух Арабской Венеции, придает нам возможность окунуться в мир архитектурных шедевров, раскинувшихся по каналам и улицам, оживленных торговыми площадями и ресторанами.

Остров Palm Jumeirah, величественный искусственный артефакт, встретит нас своей великолепной архитектурой и роскошью отелей 5*. Прогулка по внешнему периметру Пальмы подарит нам фотографические остановки, с яркими видами на порт, а также на отели Парус и Атлантис.

В дальнейшем, наше путешествие проведет нас по современному району Дубай-Марина, где небоскребы тянутся к небу, а роскошные яхты украшают пейзаж. Вы будете любоваться этим симбиозом роскоши и современности.

Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai откроет перед вами самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Величественное вращение колеса подарит вам неповторимые виды на Дубай и захватит дух.

Наш маршрут завершится в эпицентре шопинга и развлечений – Дубай Молл и Бурдж Халифа. Вы сможете насладиться впечатляющим океанариумом и ансамблем «Ловцы жемчугов», расположенных в сердце торгово-развлекательного центра Дубай Молл. А завершением нашего путешествия станет магическое шоу-фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж Халифа.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.