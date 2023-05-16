Вам открывается уникальная возможность исследовать Дубай, величественный туристический центр, расцветающий разнообразием развлечений и удивительных достопримечательностей. Восхититесь потрясающими видами и почувствуйте мощь и величие этого мегаполиса.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Район Jumeirah
- Шоссе шейха Зайда
- Бурдж Аль Араб 7* (ПАРУС)
- Арабская Венеция
- Остров Palm Jumeirah
- Отель Атлантис
- Рамка Дубая
- Небоскребы и роскошь Дубай-Марины
- Остров Blue Waters Island Dubai, колесо обозрения Ain Dubai
- Дубай Молл
- Океанариум и «Ловцы жемчуга»
- Бурдж Халифа и шоу фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наша захватывающая экскурсия начинается в пути в Дубай. Согласовав каждую деталь путешествия и прокладывая маршрут, который мы создадим вместе, я раскрою перед вами тайны арабской культуры и жизни. Вы узнаете о благородстве бедуинов, пращуров современных шейхов, и погрузитесь в их уникальный образ жизни, проживаемый в пустынных оазисах.
Атмосфера роскоши и удивительных впечатлений:
- Мы начнем с величественного района Jumeirah, где размещаются элитные отели, утопающие в изумрудных водах Персидского залива. Вас ожидает восхитительный взгляд на семиступенчатый отель Бурдж Аль Араб, символизирующий роскошь и изысканность.
- Прогулка по Мадинат Джумейра, району, воплощающему дух Арабской Венеции, придает нам возможность окунуться в мир архитектурных шедевров, раскинувшихся по каналам и улицам, оживленных торговыми площадями и ресторанами.
- Остров Palm Jumeirah, величественный искусственный артефакт, встретит нас своей великолепной архитектурой и роскошью отелей 5*. Прогулка по внешнему периметру Пальмы подарит нам фотографические остановки, с яркими видами на порт, а также на отели Парус и Атлантис.
- В дальнейшем, наше путешествие проведет нас по современному району Дубай-Марина, где небоскребы тянутся к небу, а роскошные яхты украшают пейзаж. Вы будете любоваться этим симбиозом роскоши и современности.
- Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai откроет перед вами самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Величественное вращение колеса подарит вам неповторимые виды на Дубай и захватит дух.
- Наш маршрут завершится в эпицентре шопинга и развлечений – Дубай Молл и Бурдж Халифа. Вы сможете насладиться впечатляющим океанариумом и ансамблем «Ловцы жемчугов», расположенных в сердце торгово-развлекательного центра Дубай Молл. А завершением нашего путешествия станет магическое шоу-фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж Халифа.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно В 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание и входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ближайший магазин или ТЦ в Рас-аль-ХаймеЗавершение: Ваш отель в Рас-эль-Хайме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно В 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Индивидуальные
Выездные
На весь день
Похожие туры из Дубая
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра
18 мая
19 мая
20 мая
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
У вашего отеля
19 мая
20 мая
21 мая
23 мая
230$207 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании