Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Поездка в Dubai Safari Park

Мы отправимся в новый Dubai Safari Park

Мы отправимся в новый Dubai Safari Park.

На территории парка нас ждут 4 деревни: арабская, африканская, азиатская и деревня исследователей.

Мы увидим животных всего мира — около 3000 особей и более 250 видов.

Понаблюдаем за животными, увидим кормление жирафов, полюбуемся на невероятное шоу с участием птиц и животных.
Поездка в Dubai Safari Park
Поездка в Dubai Safari Park
Поездка в Dubai Safari Park
Поездка в Dubai Safari Park
Поездка в Dubai Safari Park
Поездка в Dubai Safari Park

Что вас ждет

Посетите новый cафари-парк в Дубае, который открылся в 2020 году.
На территории парка вас ждут 4 деревни: арабская, африканская, азиатская и деревня исследователей.
Мы увидим животных со всего мира — около 3000 особей и более 250 видов.
В African Village живут самые известные экзотические животные: гепарды, львы, гориллы, шимпанзе, змеи, гиппопотамы, гиены и даже слоны.
В Explorer Village вы прокатитесь на специальном автобусе, понаблюдаете за животными, увидите кормление жирафов, а гид расскажет про всех обитателей парка
В Asian Village живут обезьяны, валлаби, дракон комодо, медведи, проводят невероятное шоу с участием птиц иживотных.
Arabian village предполагает поездку на специальном транспорте по территории Аравийской пустыни, где живут арабские ориксы, газели и аравийские волки.
Для детей на территории парка есть детская ферма, где мы увидим осликов, пони, кроликов, козочек и попугаев.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в парк.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в парк
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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