Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Что вас ждет

Посетите новый cафари-парк в Дубае, который открылся в 2020 году.

На территории парка вас ждут 4 деревни: арабская, африканская, азиатская и деревня исследователей.

Мы увидим животных со всего мира — около 3000 особей и более 250 видов.

В African Village живут самые известные экзотические животные: гепарды, львы, гориллы, шимпанзе, змеи, гиппопотамы, гиены и даже слоны.

В Explorer Village вы прокатитесь на специальном автобусе, понаблюдаете за животными, увидите кормление жирафов, а гид расскажет про всех обитателей парка

В Asian Village живут обезьяны, валлаби, дракон комодо, медведи, проводят невероятное шоу с участием птиц иживотных.

Arabian village предполагает поездку на специальном транспорте по территории Аравийской пустыни, где живут арабские ориксы, газели и аравийские волки.

Для детей на территории парка есть детская ферма, где мы увидим осликов, пони, кроликов, козочек и попугаев.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: