Начало экскурсии обговаривается с вами

Белая мечеть

Мечеть носит еще одно название — «Белая Мечеть». Это истинное архитектурное чудо, жемчужина столицы ОАЭ. Увидеть ее слетаются туристы с разных концов света. Их привлекает роскошь и великолепие этого древнего сооружения. В этом потрясающем здании может уместиться 41 000 молящихся, она украшена более чем 1000 колоннами, 82 куполами, огромными люстрами, сусальным золотом и гигантским ковром ручной работы, занимающим 5627 м².

Достопримечательность, которую стоит увидеть

Люстрам следует уделить особое внимания. Они произведены немецкими мастерами, украшены кристаллами знаменитого мастера Сваровски и 22-каратным сусальным золотом. Самая массивная из них имеет 15 м высоты, 10 м диаметра и весит более 12т. Мечеть Шейха Заеда — достопримечательность, увидеть которую — значит сердцем проникнуться тонкостями восточной культуры и древними религиозными традициями.