Начало экскурсии обговаривается с вами

Посещение мечети имени Шейха Заеда

Нас ждет сердце исламского вероисповедания - мечеть имени шейха Заеда

Нас ждет сердце исламского вероисповедания — мечеть имени шейха Заеда.

Ее эксклюзивность заключается не только в поразительном убранстве, восхитительной архитектуре и масштабным габаритам (она является одной из 6 внушительных по размеру зданий в мире), но и в том, что она открыта для посещения всем гостями, независимо от их веры и национальности.

Другие мечети можно посещать только мусульманам.
Посещение мечети имени Шейха Заеда
Посещение мечети имени Шейха Заеда
Посещение мечети имени Шейха Заеда
Посещение мечети имени Шейха Заеда
Посещение мечети имени Шейха Заеда
Посещение мечети имени Шейха Заеда
Белая мечеть
Мечеть носит еще одно название — «Белая Мечеть». Это истинное архитектурное чудо, жемчужина столицы ОАЭ. Увидеть ее слетаются туристы с разных концов света. Их привлекает роскошь и великолепие этого древнего сооружения. В этом потрясающем здании может уместиться 41 000 молящихся, она украшена более чем 1000 колоннами, 82 куполами, огромными люстрами, сусальным золотом и гигантским ковром ручной работы, занимающим 5627 м².
Достопримечательность, которую стоит увидеть
Люстрам следует уделить особое внимания. Они произведены немецкими мастерами, украшены кристаллами знаменитого мастера Сваровски и 22-каратным сусальным золотом. Самая массивная из них имеет 15 м высоты, 10 м диаметра и весит более 12т. Мечеть Шейха Заеда — достопримечательность, увидеть которую — значит сердцем проникнуться тонкостями восточной культуры и древними религиозными традициями.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$270

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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