Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

Встречайте Новый год 2021 в роскошном ресторане с видом на Бурдж Халифа и фонтаны.

Праздничный Ужин в роскошном ресторане с видом на Бурдж Халифа, легендарные фонтаны и праздничный фейерверк 🎄🥂🎁

⚜️ Ужин в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа, легендарные фонтаны и новогодний фейерверк;

⏰ 31 декабря 2020: 22. 00 - 03. 00

🍽 В меню:

🥗 Холодные закуски:

Хумус, Яланджи Фаттуш, Мутабал Кеббех

🍤 Горячие закуски:

⁃Креветки с паприкой,

⁃Роллы с морепродуктами Равиоли,

⁃Овощи на гриле,

⁃Фета Бурскетта;

🍖 Основное блюдо на выбор:

⁃Барбекю (4 вида мяса);

⁃Филе говядины;

⁃Лосось Терияки,

⁃Курица Альфредо;

🧁Десерт

Фирменный новогодний торт от шеф повара;

🍹 Напитки: