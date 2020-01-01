Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

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Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $450 за человека

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Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа
Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа
Встречайте Новый год 2021 в роскошном ресторане с видом на Бурдж Халифа и фонтаны.
Праздничный Ужин в роскошном ресторане с видом на Бурдж Халифа, легендарные фонтаны и праздничный фейерверк 🎄🥂🎁
⚜️ Ужин в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа, легендарные фонтаны и новогодний фейерверк;
⏰ 31 декабря 2020: 22. 00 - 03. 00

🍽 В меню:

    🥗 Холодные закуски:

      Хумус, Яланджи Фаттуш, Мутабал Кеббех

      🍤 Горячие закуски:

        ⁃Креветки с паприкой,
        ⁃Роллы с морепродуктами Равиоли,
        ⁃Овощи на гриле,
        ⁃Фета Бурскетта;

        🍖 Основное блюдо на выбор:

        • ⁃Барбекю (4 вида мяса);
        • ⁃Филе говядины;
        ⁃Лосось Терияки,
        ⁃Курица Альфредо;
        🧁Десерт
        Фирменный новогодний торт от шеф повара;

        🍹 Напитки:

        • Горячие и прохладительные напитки;
        Начало и место завершения
        🚩 Palace Downtown
        Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа
        Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа
        Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа
        Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа
        Праздничный новогодний ужин в ресторане с видом на Бурдж Халифа

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        • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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        Badshah T.
        Badshah T.
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