Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

Встречайте Новый год 2021 в роскошном ресторане с видом на Бурдж Халифа и фонтаны.
Праздничный Ужин в роскошном ресторане с видом на Бурдж Халифа, легендарные фонтаны и праздничный фейерверк 🎄🥂🎁
⚜️ Ужин в 5* ресторане с видом на Бурдж Халифа, легендарные фонтаны и новогодний фейерверк;
⏰ 31 декабря 2020: 22. 00 - 03. 00
🍽 В меню:
🥗 Холодные закуски:
Хумус, Яланджи Фаттуш, Мутабал Кеббех
🍤 Горячие закуски:
⁃Креветки с паприкой,
⁃Роллы с морепродуктами Равиоли,
⁃Овощи на гриле,
⁃Фета Бурскетта;
🍖 Основное блюдо на выбор:
- ⁃Барбекю (4 вида мяса);
- ⁃Филе говядины;
⁃Лосось Терияки,
⁃Курица Альфредо;
🧁Десерт
Фирменный новогодний торт от шеф повара;
🍹 Напитки:
- Горячие и прохладительные напитки;