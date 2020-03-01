Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое Эмиратов: историко-этнографический комплекс Хатта

Дорога насытит вас пейзажами барханов и оазисов — мы обязательно сделаем несколько фотоостановок (на восходе и закате), чтобы вы в полной мере насладились восточными песчаными видами. А у подножия Хаджара вас будет ждать поселок с аутентичными, заново отстроенными из руин домами 16 века. Вы узнаете, какие технологии и материалы использовали при реконструкции, а на примере этнографических предметов познакомитесь с бытом, ремеслами и творчеством в типичной арабской деревне. Я расскажу о найденных находках эпохи Умм-аль-Нар (3 тысячелетие до н.э.), старинном торговом пути между Оманом и Дубаем и историей символов Хатты — мечети Джума и форта со сторожевыми башнями 18 века.

Отдых на озере, прогулка по зоопарку и ароматный обед

Во второй части экскурсии вы посетите красивое озеро в окружении гор, которым сможете полюбоваться со стороны, или прокатиться на катамаране, наслаждаясь прохладой и звенящей тишиной вокруг. А затем я предложу вам пообедать в приятном национальном заведении и после этого прогуляться по местному мини-зоопарку с павлинами, горными козлами и другими животными. На обратном пути мы можем включить в программу посещение коврового и горшочного рынков.