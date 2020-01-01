Прогулка на лошадях в Дубае

Прогулка на лошадях в Дубае
Прогулка на лошадях в Дубае

Что вы увидите 🤩

  • Озера Аль Кудра
  • Конюшни
  • Катание по пустыне
Испокон веков местные лошади были очень важной частью быта бедуинов.
Можно ли считать знакомство с Арабскими Эмиратами полным, если Вы не покатались на арабских скакунах?
Если нет, то мы предлагаем Вам захватывающую поездку в утреннюю пустыню, где Вы сможете полюбоваться этими грациозными животными и примерно час покататься верхом, как это на рассвете традиционно делают арабские шейхи?
Ездить верхом приятно и полезно для здоровья, ведь лошадь обладает удивительными целительными способностями, когда она скачет, всаднику передается более 100 двигательных импульсов в минуту.
Тот, кто имел хоть небольшой опыт верховой езды, наверняка, навсегда запомнил поток положительных эмоций, глубинную радость жизни и заряд позитива, которые подарило это умное и чуткое животное.
А перед верховой ездой мы ненадолго заглянем на озеро Аль Кудра- чудо в пустыне- заповедник и дом для многих птиц и животных.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 1-8 человек
Конная прогулка
$150
Детский (от 3 до 12 лет)
$100

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Краткое посещение озера Аль Кудра
  • Знакомство с лошадьми
  • Часовое катание на лошадях
  • Жокейские сапоги и шлем будут предоставлены на время катания.
  • Арабский чай с финиками
Что не входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения
Фойе Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме Пятницы и Субботы
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, кроме Пятницы и Субботы

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Дубае

Прогулка на лошадях в Дубае
5
1
3ч 30м
$150
за 1 чел.
Прогулка на лошадях в Дубае
Оседлать арабского скакуна и полюбоваться фламинго в заповеднике
в понедельник, среду и четверг в 15:00, во вторник в 14:45
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
4.2
19
$35
за 1 чел.
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00, в пятницу в 14:30
Инстаграм-прогулка по Дубаю
Индивидуальная фото-прогулка
$200
за 1-2 чел.
Инстаграм-прогулка по Дубаю
Отыскать секретные места и сделать фото в самых красивых локациях города
Ночной Дубай
Индивидуальный тур
$250
за 1-6 чел.
Ночной Дубай
Ночной Дубай - удивительный тур в свете неоновых огней, наполненный отличным настроением и...
По договоренности
Пальма Джумейра и Дубай Марина на морской прогулке
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
$300
за 1-6 чел.
Пальма Джумейра и Дубай Марина на морской прогулке
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная экскурсия
5
7
$470
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте
ежедневно, время под запрос
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
4.6
14
30м
$21.78
за 1 чел.
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
Шоу фонтанов у башни «Бурдж-Халифа» в Дубае - зрелище, которое запомнится на всю жизнь
Ежедневно
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
5
12
$95.3
за 1 чел.
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Приглашаем вас на прогулку по побережью Персидского залива
Ежедневно
Эксклюзив на Ночном Дубае
Индивидуальная экскурсия
5
1
$250
за 1-5 чел.
Эксклюзив на Ночном Дубае
Ночной Дубай - идеальный тур, особенно в жаркие несезонные месяцы
Каждый день при наличии свободного гида. Тур с 18:00 до 0:00
Трансфер в Дубае
Индивидуальный трансфер
4.7
11
$55
за 1-4 чел.
Трансфер в Дубае
Личный водитель поможет вам по прибытии в Дубай или при поездке к аэропорту
по договоренности
Ледовый лаундж в Дубае "Chillout Ice Lounge"
4.8
10
39м
$20
за 1 чел.
Ледовый лаундж в Дубае "Chillout Ice Lounge"
Дубай - город вечного лета
Ежедневно
С Дубаем на «ты»
Индивидуальная экскурсия
5
6
6ч 30м
$200
за 1-4 чел.
С Дубаем на «ты»
Объехать топовые места города и услышать о местных традициях, истории и менталитете

DubaiRelaxTours проводит ещё 12 экскурсий

Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
4.4
141
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Познакомьтесь поближе с суперсовременной столицей ОАЭ
Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
5
15
$110
за 1 чел.
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Арабские Эмираты - настоящее восьмое чудо света, сотворенное людьми
Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
4.3
32
$50
за 1 чел.
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле Доу
19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Билеты на выставку Экспо-2020
$26
за 1 чел.
Часто заказывают
Билеты на выставку Экспо-2020
Вы посетите международную выставку, где представлены технологические достижения 192 стран
Ежедневно, с 10:00 до 22:00
Экскурсия на Индийский океан
5
5
$65
за 1 чел.
Экскурсия на Индийский океан
Приглашаем вас отправиться в путешествие к Индийскому океану, по пути к которому вы увидите все...
Время сбора зависит от района вашего отеля. Вт. Пт. Вск.
Экскурсия по историческому Дубаю
Индивидуальная экскурсия
4.8
11
$250
за 1-6 чел.
Экскурсия по историческому Дубаю
Эта экскурсия покажет Вам старый город, его исторический центр и позволит прогуляться по местам, с которых...
индивидуально по договоренности
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
4.3
13
$75
за 1 чел.
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
Вас ждёт небольшое путешествие по Дубаю - одному из самых посещаемых городов в мире, который вырос всего...
Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
1
$350
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Путешествуйте по Арабским Эмиратам с максимальным комфортом - на автомобиле с личным гидом-водителем
Каждый день, в любое время
Морская прогулка по водному каналу
Индивидуальная экскурсия
5
7
$300
за 1-6 чел.
Морская прогулка по водному каналу
Приглашаем совершить морской круиз на яхте к живописным островам Дубая
Каждый день, 11:00, 13:30, 16:00
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
4.8
12
$180
за 1 чел.
Ретро сафари на Land Rover 1950-х в эко-парке
Мы приглашаем вас прикоснуться к исконным традициям эмиратцев и отправиться "в глубь веков" на...
Время сбора зависит от района вашего отеля
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
4.2
12
$85
за 1 чел.
Современный Дубай и подъём на башню Бурдж Халифа
За несколько часов экскурсии, вы сможете понять, почему именно Дубай по праву считается футуристичным...
Ежедневно в 14:30
Индивидуальное Ретро Сафари Platinum Heritage
Индивидуальная экскурсия
4.8
13
1ч 30м
$850
за 1-6 чел.
Индивидуальное Ретро Сафари Platinum Heritage
Мы приглашаем вас прикоснуться к исконным традициям эмиратцев и отправиться "в глубь веков" на ретро-джипах...
Время сбора зависит от района вашего отеля
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
🇦🇪