Прогулка на лошадях в пустыне Дубая

Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Прогулка на лошадях в пустыне Дубая
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩

  • Озера Аль Кудра
  • Конюшни
  • Катание по пустыне
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Испокон веков местные лошади были очень важной частью быта бедуинов.
Можно ли считать знакомство с Арабскими Эмиратами полным, если Вы не покатались на арабских скакунах?
Если нет, то мы предлагаем Вам захватывающую поездку в утреннюю пустыню, где Вы сможете полюбоваться этими грациозными животными и примерно час покататься верхом, как это на рассвете традиционно делают арабские шейхи?
Ездить верхом приятно и полезно для здоровья, ведь лошадь обладает удивительными целительными способностями, когда она скачет, всаднику передается более 100 двигательных импульсов в минуту.
Тот, кто имел хоть небольшой опыт верховой езды, наверняка, навсегда запомнил поток положительных эмоций, глубинную радость жизни и заряд позитива, которые подарило это умное и чуткое животное.
А перед верховой ездой мы ненадолго заглянем на озеро Аль Кудра- чудо в пустыне- заповедник и дом для многих птиц и животных.

Ежедневно, кроме Субботы и Воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный Трансфер
  • Краткое посещение озера Аль Кудра
  • Знакомство с лошадьми
  • Часовое катание на лошадях
  • Жокейские сапоги и шлем будут предоставлены на время катания.
  • Арабский чай с финиками
Что не входит
  • Услуги гида
  • Питание
Место начала и завершения?
Фойе Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме Субботы и Воскресенье
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Форма одежды-удобная
  • Спортивная. Обязательны штаны или брюки
  • Закрывающие ноги полностью (для верховой езды недопустимы юбки или шорты)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🐴Конные прогулки🐼Животные

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