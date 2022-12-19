Испокон веков местные лошади были очень важной частью быта бедуинов.

Можно ли считать знакомство с Арабскими Эмиратами полным, если Вы не покатались на арабских скакунах?

Если нет, то мы предлагаем Вам захватывающую поездку в утреннюю пустыню, где Вы сможете полюбоваться этими грациозными животными и примерно час покататься верхом, как это на рассвете традиционно делают арабские шейхи?

Ездить верхом приятно и полезно для здоровья, ведь лошадь обладает удивительными целительными способностями, когда она скачет, всаднику передается более 100 двигательных импульсов в минуту.

Тот, кто имел хоть небольшой опыт верховой езды, наверняка, навсегда запомнил поток положительных эмоций, глубинную радость жизни и заряд позитива, которые подарило это умное и чуткое животное.

А перед верховой ездой мы ненадолго заглянем на озеро Аль Кудра- чудо в пустыне- заповедник и дом для многих птиц и животных.