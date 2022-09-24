Прогулка по старинным улочкам Дубая

Прогулка по старинным улочкам Дубая
Прогулка по старинным улочкам Дубая
Прогулка по старинным улочкам Дубая
Прогулка по старинным улочкам Дубая

Что вас ожидает 🤩

  • Современный Район Al Seef
  • Исторический квартал Bastakiya
  • Рынок специй
  • Самый большой в мире золотой рынок
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Описание

Дубай не всегда был полон небескребов и фешенабельных гостиниц. Всего лишь 50 лет назад - это была маленькая деревушка, жители которой с тудом выживали. Во время нашей экскурсии, мы прогуляемся с вами по историческрму кварталу Бастакия, по тем самым местам, где поселились первые местные граждани Дубая 200 лет назад, и я вам расскажу, за счет чего они выживали без черного золота.
Я покажу вам уже отреставрированный в современном стиле район Al Seef. Откуда открывается захватывающий вид на противоположный берег Bur Dubai.
Представлю арабскую мечеть и расскажу про истоки и традиции мусульманства. Вы узнаете все о правителях страны, правах женщин и правда ли на самом деле, что кроме нефти в стране ничего не производят.
Чтобы добраться до рынка специй, мы переплывем канал Крик на традиционной арабской лодочке Абра, именно так, это делали жители до появления первого моста в городе в 1961 году.
В завершении экскурсии, мы посетимм с вами рынок специй, где вы сможете попробовать вкусные финики и плавно с вами пернесемся на самый большой в мире золотой рынок, где я вам покажу колечко весом 58 килограммов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на арабской лодочке Абра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход гостиницы Canape by Hilton Dubai Al Seef
Завершение: Золотой рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия начинается каждый день, кроме субботы и воскресенья в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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