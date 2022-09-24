Дубай не всегда был полон небескребов и фешенабельных гостиниц. Всего лишь 50 лет назад - это была маленькая деревушка, жители которой с тудом выживали. Во время нашей экскурсии, мы прогуляемся с вами по историческрму кварталу Бастакия, по тем самым местам, где поселились первые местные граждани Дубая 200 лет назад, и я вам расскажу, за счет чего они выживали без черного золота.

Я покажу вам уже отреставрированный в современном стиле район Al Seef. Откуда открывается захватывающий вид на противоположный берег Bur Dubai.

Представлю арабскую мечеть и расскажу про истоки и традиции мусульманства. Вы узнаете все о правителях страны, правах женщин и правда ли на самом деле, что кроме нефти в стране ничего не производят.

Чтобы добраться до рынка специй, мы переплывем канал Крик на традиционной арабской лодочке Абра, именно так, это делали жители до появления первого моста в городе в 1961 году.

В завершении экскурсии, мы посетимм с вами рынок специй, где вы сможете попробовать вкусные финики и плавно с вами пернесемся на самый большой в мире золотой рынок, где я вам покажу колечко весом 58 килограммов.