ПЦР-тест в номере
В условиях пандемии туристы, отправляющиеся из России в Дубай должны сдать тест на Covid-19 до вылета и по прибытии в Международный аэропорт Дубая.
Если вам нужно сдать тест во время нахожения в Дубае, вы можете сделать это не выходя из номера.
Условия:
- время с момента бронирования до забора анализа до 36 часов, с забора анализа до получения результата — 24 часа,
- исследование проводит аккредитованная лаборатория,
- справка о результатах анализа на английском языке,
- результат пришлют на электронную почту.
Важно знать
На территории ОАЭ необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые в связи с Covid-19: ношение маски, социальная дистанция и регулярное мытье рук.