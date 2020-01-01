Если вам нужно сдать тест во время нахожения в Дубае, вы можете сделать это не выходя из номера

Если вам нужно сдать тест во время нахожения в Дубае, вы можете сделать это не выходя из номера.

Вы получите результат исследования в течение 24 часов.

Справка выдается на английском языке.

Исследование проводит аккредитованная лаборатория.
ПЦР-тест в отеле
ПЦР-тест в отеле
ПЦР-тест в отеле
ПЦР-тест в отеле
ПЦР-тест в номере
В условиях пандемии туристы, отправляющиеся из России в Дубай должны сдать тест на Covid-19 до вылета и по прибытии в Международный аэропорт Дубая.
Если вам нужно сдать тест во время нахожения в Дубае, вы можете сделать это не выходя из номера.

Условия:

  • время с момента бронирования до забора анализа до 36 часов, с забора анализа до получения результата — 24 часа,
  • исследование проводит аккредитованная лаборатория,
  • справка о результатах анализа на английском языке,
  • результат пришлют на электронную почту.
Важно знать
На территории ОАЭ необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые в связи с Covid-19: ношение маски, социальная дистанция и регулярное мытье рук.

Цены на экскурсию

Для одного человека
Взрослый (12+)
$65
Детский
$65

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Любой отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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