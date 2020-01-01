ПЦР-тест в номере

В условиях пандемии туристы, отправляющиеся из России в Дубай должны сдать тест на Covid-19 до вылета и по прибытии в Международный аэропорт Дубая.

Если вам нужно сдать тест во время нахожения в Дубае, вы можете сделать это не выходя из номера.

Условия:

время с момента бронирования до забора анализа до 36 часов, с забора анализа до получения результата — 24 часа,

исследование проводит аккредитованная лаборатория,

справка о результатах анализа на английском языке,

результат пришлют на электронную почту.

Важно знать

На территории ОАЭ необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые в связи с Covid-19: ношение маски, социальная дистанция и регулярное мытье рук.