Что вы увидите
- Закат в пустыне
- деревню бедуинов.
Мы предлагаем вам умчаться прочь от городской суеты в сказочную пустыню, где красные песчаные дюны можно увидеть в чарующих лучах заходящего солнца.
Мощные джипы стремительно пронесут вас по волнам громадных барханов в самое сердце пустыни, где царит безмятежный дух золотых песков.
После захватывающего катания на джипах мы окажемся в удобной для отдыха бедуинской деревушке, где можно прокатиться на верблюде 🐪, покурить кальян и сфотографироваться в национальной одежде.
В путешествие входит ужин и живое представление с танцем живота, танурой и огненным шоу. Вам захочется, чтобы этот волшебный вечер никогда не кончался.
Что входит
- Трансфер из/в отель
- экстремальные покотушки на внедорожнике
- сендбординг
- катание на верблюде
- фото в национальной одежде
- женщинам мехенди (роспись хной)
- шоу программы-танци живота-арабские танци-файер шоу
- ужин шведский стол ббк.
Что не входит
- Квадроциклы 150 дирхам 30 минут.
- Кальян и спиртные напитки за отдельную плату
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Выберите дату для поездки
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Далер Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Далер Н. проводит ещё 3 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Дубае
Дубай — первая встреча
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Знакомство с Дубаем
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии