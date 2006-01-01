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Пустынное джип сафари

Далер Н.
Далер Н. – Гид из Дубая
Пустынное джип сафари
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  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $50 за человека

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Пустынное джип сафари
Пустынное джип сафари

Что вы увидите

  • Закат в пустыне
  • деревню бедуинов.
Мы предлагаем вам умчаться прочь от городской суеты в сказочную пустыню, где красные песчаные дюны можно увидеть в чарующих лучах заходящего солнца.
Мощные джипы стремительно пронесут вас по волнам громадных барханов в самое сердце пустыни, где царит безмятежный дух золотых песков.
После захватывающего катания на джипах мы окажемся в удобной для отдыха бедуинской деревушке, где можно прокатиться на верблюде 🐪, покурить кальян и сфотографироваться в национальной одежде.
В путешествие входит ужин и живое представление с танцем живота, танурой и огненным шоу. Вам захочется, чтобы этот волшебный вечер никогда не кончался.
Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • экстремальные покотушки на внедорожнике
  • сендбординг
  • катание на верблюде
  • фото в национальной одежде
  • женщинам мехенди (роспись хной)
  • шоу программы-танци живота-арабские танци-файер шоу
  • ужин шведский стол ббк.
Что не входит
  • Квадроциклы 150 дирхам 30 минут.
  • Кальян и спиртные напитки за отдельную плату
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Пустынное джип сафари
Пустынное джип сафари
Пустынное джип сафари
Пустынное джип сафари
Пустынное джип сафари

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Далер Н.
Далер Н.
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