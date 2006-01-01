Мы предлагаем вам умчаться прочь от городской суеты в сказочную пустыню, где красные песчаные дюны можно увидеть в чарующих лучах заходящего солнца.

Мощные джипы стремительно пронесут вас по волнам громадных барханов в самое сердце пустыни, где царит безмятежный дух золотых песков.

После захватывающего катания на джипах мы окажемся в удобной для отдыха бедуинской деревушке, где можно прокатиться на верблюде 🐪, покурить кальян и сфотографироваться в национальной одежде.

В путешествие входит ужин и живое представление с танцем живота, танурой и огненным шоу. Вам захочется, чтобы этот волшебный вечер никогда не кончался.