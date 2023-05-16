Трансфер осуществляется c вашего отеля, экскурсия проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Sequoia. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером. Внимание! Стоимость экскурсий указана для гостей, проживающих в эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман. Дресс-код: свободный, удобный. С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно. Внимание! Дети допущены к катанию на квадроцикле с 6 лет. Дресс-код: свободный. С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. После катания нас ждет завораживающий закат.
А ещё покатаемся на верблюдах в нашем кемпинге, но сначала нас ждет настоящий восточный ужин.
Здесь вы будете наслаждаться сказкой Востока… насчитаете мириады звезд, услышите тишину песчаного моря и незабываемо встретите новый день.
Программа
- Катание по песчаным дюнам на автомобиле;
- Самостоятельное катание на квадроцикле на огороженной территории в пустыне – 30 минут;
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
- Катание на верблюдах;
- Роспись тату хной;
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show;
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах;
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ужин (шведский стол – барбекю, национальные арабские блюда, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) Шоу-программа Услуги аудио-гида
- Что не входит
- Кальян Алкогольные напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании