Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. После катания нас ждет завораживающий закат.

А ещё покатаемся на верблюдах в нашем кемпинге, но сначала нас ждет настоящий восточный ужин.

Здесь вы будете наслаждаться сказкой Востока… насчитаете мириады звезд, услышите тишину песчаного моря и незабываемо встретите новый день.