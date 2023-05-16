Пустынное сафари Премиум

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Трансфер осуществляется из вашего отеля на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Nissan Patrol. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером. Внимание! Стоимость экскурсий указана для гостей, проживающих в эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман. Дресс-код: свободный, удобный. С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Пустынное сафари Премиум
Пустынное сафари Премиум
Пустынное сафари Премиум
Пустынное сафари Премиум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Пустыня Lah Bab окутает вас своим жаром, очарует и покорит ваше сердце, а наша экскурсия подарит самое увлекательное и экстремальное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления.

По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться чарующим розово-алым закатом в пустыне, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии и видеосъемку. Так же, по желанию, вы сможете покататься на квадроциклах, ощутить прилив адреналина и насладиться невероятными песчаными просторами.

С нашей экскурсией вы увезёте сказку на своих снимках и в сердце!

Программа

Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле

Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии в пустыне Lah Bab

Катание на верблюдах

Роспись тату хной

Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)

Премиум ужин (live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин
  • Шоу-программа
  • Услуги аудио-гида
Что не входит
  • Алкогольные напитки Кальян Катание на квадроциклах Катание на багги Катание на скейтборде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Водные развлечения
На весь день
Природа и пейзажи
Сафари
VIP-туры

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