Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Пустыня Lah Bab окутает вас своим жаром, очарует и покорит ваше сердце, а наша экскурсия подарит самое увлекательное и экстремальное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления.
По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться чарующим розово-алым закатом в пустыне, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии и видеосъемку. Так же, по желанию, вы сможете покататься на квадроциклах, ощутить прилив адреналина и насладиться невероятными песчаными просторами.
С нашей экскурсией вы увезёте сказку на своих снимках и в сердце!
Программа
Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии в пустыне Lah Bab
Катание на верблюдах
Роспись тату хной
Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
Премиум ужин (live cooking - барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ужин
- Шоу-программа
- Услуги аудио-гида
- Что не входит
- Алкогольные напитки Кальян Катание на квадроциклах Катание на багги Катание на скейтборде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.