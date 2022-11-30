Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу

Мы полюбуемся видом на Аравийскую пустыню с высоты во время захватывающего полета

4.9
17 отзывов
Мы полюбуемся видом на Аравийскую пустыню с высоты во время захватывающего полета на воздушном шаре и встретим восход солнца над песком. Познакомимся с соколом-сапсаном и насладимся изысканным завтраком.
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
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Что вас ожидает 🤩

  • Аравийская пустыня
  • Частный заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы начнем свое путешествие рано утром, перед восходом солнца, и отправимся в пустыню, чтобы начать приключение. Экскурсия проходит в сопровождении англоговорящего гида. Вы будете парить на воздушном шаре над Аравийской пустыней около часа в лучах восходящего солнца.
Помимо гигантских красных песчаных дюн, вы будете искать верблюдов, диких газелей, ярко-зеленые оазисы, финиковые фермы и постоянно меняющиеся тени на пустынном ландшафте. Следите за могучим аравийским ориксом в естественной среде обитания.
После приземления отправимся в частный заповедник в пустыни и освежимся в чистых частных ванных комнатах.
Сфотографируемся с сапсаном и насладимся восхитительным завтраком из таких деликатесов, как копченый лосось ручной разделки, блюдо с фруктами и многое другое.
После окончания этой волшебной поездки вас отвезут обратно в ваш отель.

Важно знать:

Тур не рекомендован для:

  • детей младше 5 лет,
  • беременных женщин со сроком более 3 месяцев,
  • людей с хроническими болями в пояснице/шее.

Возьмите с собой:

  • комфортная обувь,
  • солнцезащитные очки,
  • летняя шляпа,
  • удобная одежда,

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги англоговорящего гида,
  • встреча в отеле и проводы в городских районах Дубая,
  • часовой полет на воздушном шаре,
  • завтрак (блюдо с фруктами и копченый лосось ручной нарезки),
  • фото с соколом.

Туристы оплачивают самостоятельно:

трансферы за пределами Абу-Даби, Аль-Айна и городских районов Дубая.

Ежедневно, в 04:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги англоговорящего гида
  • Встреча в отеле и проводы в городских районах Дубая
  • Часовой полет на воздушном шаре
  • Завтрак (блюдо с фруктами и копченый лосось ручной нарезки)
  • Фото с соколом
Что не входит
  • Трансферы за пределами Абу-Даби
  • Аль-Айна и городских районов Дубая
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 04:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, укажите название отеля и номер комнаты, чтобы туроператор мог связаться с вами (время, указанное в бронировании, является приблизительным и требует уточнения).
  • Просьба явиться вовремя и надеть обувь на плоской подошве и удобную одежду, так как вам предстоит взбираться в корзину. Вы также можете взять с собой солнечные очки и кепку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
3
2
1
А
30 ноя 2022
Все прошло гладко - от бронирования до конца. Один раз это точно стоит увидеть. Доставка вовремя в автобусе с кондиционером. И приземление на обратном пути прошло хорошо. Полет, как и ожидалось, продлится один час. После этого приятная поездка на сафари-джипе в лагерь. В лагере приготовлен вкусный обед, есть возможность сфотографироваться с соколами и верхом на верблюдах. Однако времени в лагере было слишком мало: всего один час. В целом приятные впечатления, особенно в первый раз. Таким образом 5 звезд
Р
30 ноя 2022
Нам очень понравилось, оно того стоило. Я очень рекомендую эту компанию. Мы чувствовали себя в безопасности, все были дружелюбны. И путешествие действительно потрясающее. Во всяком случае для нас. Мы не жалеем, даже если это дорого, оно того стоит.
А
25 ноя 2022
Чудесное впечатление, завтрак был прекрасным. Погода была туманной, что немного испортило впечатление, но мы не можм контролировать погоду, и перед тем, как попасть в корзину, было очень холодно, но поездка того стоит. Было бы неплохо, если бы видео запись поездки была включена в стоимость.
А
25 ноя 2022
Чудесное впечатление, завтрак был прекрасным. Погода была туманной, что немного испортило впечатление, но мы не можм контролировать погоду, и перед тем, как попасть в корзину, было очень холодно, но поездка того стоит. Было бы неплохо, если бы видео запись поездки была включена в стоимость.
К
18 ноя 2022
Это было удивительное приключение. Наш гид Никки очень хорошо заботилась о нас. Организация очень хорошая, особенно полет на воздушном шаре. Сначала нам показалось, что цена тура немного завышена. После тура мы можем сказать, что это стоит своих денег. Рекомендуем!
Т
18 ноя 2022
Организация, процесс, поддержка были на высоте! В воздухе около 1 часа. Кстати, воздушный шар все время вращается, чтобы каждый мог насладиться восходом солнца. В частном лагере,подкрепились и позавтракали. По желанию можно было покататься на верблюде. Небо могло бы быть и почище, но это не вина организатора.
Р
16 ноя 2022
У нас с моей женой останутся прекрасные воспоминания об этом занятии. Отличный выбор для нашего медового месяца. Это было идеально! Вы нас удивили, заставили испытать новые ощущения, посмеяться и помечтать. Все они очень милые и внимательные. Наш гид, Наим, очень приятный человек. Он заставил нас чувствовать себя как дома и был очень внимателен. Если вы можете себе это позволить, вы должны попробовать, потому что это потрясающе! Спасибо всей команде!
А
16 ноя 2022
Очень приятная утренняя поездка на воздушном шаре для всей семьи - и очень хорошо организованная, начиная от встречи и заканчивая полетом на воздушном шаре и поездкой в лагерь в пустыне для хорошего завтрака! Это была моя первая поездка на воздушном шаре, и она стоила того, чтобы начать ее в 5 утра. Большое спасибо всей команде, включая Ники!
Я
15 ноя 2022
Это было прекрасное путешествие. Встреча в отеле была проведена вовремя, и дальнейшая организация мероприятия отлично организована. Полет на воздушном шаре с нашим пилотом Артуросом был потрясающим, веселым, профессиональным от начала до конца. После этого нас отвезли на завтрак, а также мы смогли прокатиться по пустыне и покататься на верблюдах.
А
13 ноя 2022
Успешная поездка во всех отношениях. Встреча вовремя, хорошо организованный тур, приятный и дружный коллектив. Полет на воздушном шаре - это, безусловно, незабываемые впечатления. Завтрак в лагере был достаточным и хорошим. Спасибо господину Аббасу и команде за отличные часы!
Р
13 ноя 2022
Наш полет над пустыней на воздушном шаре был фантастическим. Панорама великолепна! Команда профессиональная, наш гид Шейк был очень внимателен. Он рассказал нам много интересного о Дубае, его культуре, местной флоре и фауне. Спасибо, Шейх! Особое упоминание о завтраке, мы не ожидали, что у нас будет такая качественная еда. Рекомендуем 100%.
О
10 ноя 2022
Работники очень вежливые. Прием был точно в назначенное время. Во время ожидания полета на воздушном шаре было очень красивое шоу дронов. Наш пилот воздушного шара, Алтарас отлично справился с полетом и приземлением. Завтрак был вкусным с большим количеством вариантов.
Р
10 ноя 2022
Это было действительно здорово!!!! Каждый должен получить этот опыт, здесь есть на что посмотреть: полет на воздушном шаре, действительно хороший завтрак в традиционном лагере, прогулка на внедорожнике по дюнам, короткая поездка на верблюде, фото с соколом. Гид был супер представительный. Полет на воздушном шаре был меньше часа, и я хотел бы летать еще выше и дольше. Тем не менее, я с любовью оглядываюсь на этот опыт.
Р
10 ноя 2022
Это было действительно здорово!!!! Каждый должен получить этот опыт, здесь есть на что посмотреть: полет на воздушном шаре, действительно хороший завтрак в традиционном лагере, прогулка на внедорожнике по дюнам, короткая поездка на верблюде, фото с соколом. Гид был супер представительный. Полет на воздушном шаре был меньше часа, и я хотел бы летать еще выше и дольше. Тем не менее, я с любовью оглядываюсь на этот опыт.
Э
2 ноя 2022
Очень хорошее приключение. Встреча и высадка были очень хорошо организованы. Полет на воздушном шаре прошел спокойно, у нас был хороший капитан. Завтрак был просто прекрасен. Сопутствующие предложения (фото с соколом, катание на верблюдах) тоже очень порадовали. Только спешка после завтрака немного портила настроение. В общем, очень рекомендую.
Ещё 2 отзыва

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