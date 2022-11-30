Что вас ждет
Мы начнем свое путешествие рано утром, перед восходом солнца, и отправимся в пустыню, чтобы начать приключение. Экскурсия проходит в сопровождении англоговорящего гида. Вы будете парить на воздушном шаре над Аравийской пустыней около часа в лучах восходящего солнца.
Помимо гигантских красных песчаных дюн, вы будете искать верблюдов, диких газелей, ярко-зеленые оазисы, финиковые фермы и постоянно меняющиеся тени на пустынном ландшафте. Следите за могучим аравийским ориксом в естественной среде обитания.
После приземления отправимся в частный заповедник в пустыни и освежимся в чистых частных ванных комнатах.
Сфотографируемся с сапсаном и насладимся восхитительным завтраком из таких деликатесов, как копченый лосось ручной разделки, блюдо с фруктами и многое другое.
После окончания этой волшебной поездки вас отвезут обратно в ваш отель.
Важно знать:
Тур не рекомендован для:
- детей младше 5 лет,
- беременных женщин со сроком более 3 месяцев,
- людей с хроническими болями в пояснице/шее.
Возьмите с собой:
- комфортная обувь,
- солнцезащитные очки,
- летняя шляпа,
- удобная одежда,
В стоимость экскурсии включено:
- услуги англоговорящего гида,
- встреча в отеле и проводы в городских районах Дубая,
- часовой полет на воздушном шаре,
- завтрак (блюдо с фруктами и копченый лосось ручной нарезки),
- фото с соколом.
Туристы оплачивают самостоятельно:
трансферы за пределами Абу-Даби, Аль-Айна и городских районов Дубая.