Что вас ждет

Мы начнем свое путешествие рано утром, перед восходом солнца, и отправимся в пустыню, чтобы начать приключение. Экскурсия проходит в сопровождении англоговорящего гида. Вы будете парить на воздушном шаре над Аравийской пустыней около часа в лучах восходящего солнца.

Помимо гигантских красных песчаных дюн, вы будете искать верблюдов, диких газелей, ярко-зеленые оазисы, финиковые фермы и постоянно меняющиеся тени на пустынном ландшафте. Следите за могучим аравийским ориксом в естественной среде обитания.

После приземления отправимся в частный заповедник в пустыни и освежимся в чистых частных ванных комнатах.

Сфотографируемся с сапсаном и насладимся восхитительным завтраком из таких деликатесов, как копченый лосось ручной разделки, блюдо с фруктами и многое другое.

После окончания этой волшебной поездки вас отвезут обратно в ваш отель.

Важно знать:

Тур не рекомендован для:

детей младше 5 лет,

беременных женщин со сроком более 3 месяцев,

людей с хроническими болями в пояснице/шее.

Возьмите с собой:

комфортная обувь,

солнцезащитные очки,

летняя шляпа,

удобная одежда,

В стоимость экскурсии включено:

услуги англоговорящего гида,

встреча в отеле и проводы в городских районах Дубая,

часовой полет на воздушном шаре,

завтрак (блюдо с фруктами и копченый лосось ручной нарезки),

фото с соколом.

Туристы оплачивают самостоятельно:

трансферы за пределами Абу-Даби, Аль-Айна и городских районов Дубая.