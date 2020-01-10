5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Важное и интересное об Эмиратах

По пути в столицу Объединённых Арабских Эмиратов вы узнаете об основных исторических событиях страны, экономической ситуации, культурных ценностях и традициях, современном образе жизни. И конечно, в формате живого диалога я посоветую интересные места для досуга и помогу сориентироваться в городе.

Must-see в Абу-Даби

Вы посетите главные достопримечательности, которые смело можно назвать архитектурными чудесами:

Лувр Абу-Даби — вас ждёт не только более 300 экспонатов из музеев Франции (Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля), но и уникальное архитектурное сооружение с водными каналами и огромным парящим ажурным куполом. Вы полюбуетесь переплетением тысяч звёзд, которые создают ощущение «солнечного дождя», а я расскажу об истории создания и воплощении этого проекта.

— вас ждёт не только более 300 экспонатов из музеев Франции (Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля), но и уникальное архитектурное сооружение с водными каналами и огромным парящим ажурным куполом. Вы полюбуетесь переплетением тысяч звёзд, которые создают ощущение «солнечного дождя», а я расскажу об истории создания и воплощении этого проекта. Мечеть Шейха Зайда — путешествие продолжится в красивейшем архитектурном ансамбле крупнейшей мечети мира. Вы узнаете, как строилось грандиозное сооружение и какие элементы его отделки внесены в Книгу рекордов Гиннеса. А девушки также смогут сделать яркие фотографии в традиционной женской одежде «абайя».

— путешествие продолжится в красивейшем архитектурном ансамбле крупнейшей мечети мира. Вы узнаете, как строилось грандиозное сооружение и какие элементы его отделки внесены в Книгу рекордов Гиннеса. А девушки также смогут сделать яркие фотографии в традиционной женской одежде «абайя». Отель Emirates palace — вы полюбуетесь одним из самых роскошных отелей Абу-Даби, на строительство которого потратили более 3 млрд долларов. Это настоящий дворец с фонтанами, парками и живописной береговой линией.

Кроме того, в программе круглое здание HQ Al Dar, местная «Пизанская башня» Capital Gates и знаменитый мост, спроектированный королевой архитектуры Захой Хадид, вдохновлённой песчаными дюнами.