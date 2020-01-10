5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Лувр, Мечеть Шейха Зайда и другие архитектурные чудеса столицы Эмиратов

Виктория
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Виктория – ваш гид
Вам предстоит оказаться в удивительном ультрасовременном городе, который всего 30 лет назад был маленьким рыбацким поселением.

Вы узнаете об этом удивительном преображении, особенностях местной жизни и развитии традиций.

А перед глазами предстанут необыкновенный потолок Лувра, роскошная мечеть Шейха Зайда, отель-дворец, «песчаный» мост Захи Хадид и другие необыкновенные архитектурные решения.
$350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Отель в Дубае
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Путешествие в Абу-Даби
Путешествие в Абу-Даби

Что вас ожидает

Важное и интересное об Эмиратах
По пути в столицу Объединённых Арабских Эмиратов вы узнаете об основных исторических событиях страны, экономической ситуации, культурных ценностях и традициях, современном образе жизни. И конечно, в формате живого диалога я посоветую интересные места для досуга и помогу сориентироваться в городе.

Must-see в Абу-Даби
Вы посетите главные достопримечательности, которые смело можно назвать архитектурными чудесами:

  • Лувр Абу-Даби — вас ждёт не только более 300 экспонатов из музеев Франции (Лувра, Центра Жоржа Помпиду, Версаля), но и уникальное архитектурное сооружение с водными каналами и огромным парящим ажурным куполом. Вы полюбуетесь переплетением тысяч звёзд, которые создают ощущение «солнечного дождя», а я расскажу об истории создания и воплощении этого проекта.
  • Мечеть Шейха Зайда — путешествие продолжится в красивейшем архитектурном ансамбле крупнейшей мечети мира. Вы узнаете, как строилось грандиозное сооружение и какие элементы его отделки внесены в Книгу рекордов Гиннеса. А девушки также смогут сделать яркие фотографии в традиционной женской одежде «абайя».
  • Отель Emirates palace — вы полюбуетесь одним из самых роскошных отелей Абу-Даби, на строительство которого потратили более 3 млрд долларов. Это настоящий дворец с фонтанами, парками и живописной береговой линией.

Кроме того, в программе круглое здание HQ Al Dar, местная «Пизанская башня» Capital Gates и знаменитый мост, спроектированный королевой архитектуры Захой Хадид, вдохновлённой песчаными дюнами.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Передвигаться мы будем на Ауди А4 2016 гв.
  • В стоимость включены прохладительные безалкогольные напитки.
  • Входные билеты в Лувр (с аудиогидом) не включены в стоимость экскурсии: 20$ — взрослый; 10$ — дети 13-22 лет; бесплатно — дети до 13 лет.
  • Экскурсия начинается в Дубае
  • Экскурсия не подходит для детей младше 5 лет
Путешествие в Абу-Даби
Путешествие в Абу-Даби
Путешествие в Абу-Даби
Путешествие в Абу-Даби
Путешествие в Абу-Даби
Путешествие в Абу-Даби
Путешествие в Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель в Дубае.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Мои экскурсии построены в виде живого диалога: вы узнаете не только об истории создания государства и эпохе предшествующей нефтяной эре, экономической ситуации и ситуации на рынке недвижимости, но и об культурных ценностях и традициях. О том, как традиции меняются с течением времени, как и чем живет страна сейчас. Я покажу страну и главные города так, как их видят граждане и экспаты. С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы от бытовых до культурно-развлекательных и не только.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Очень понравилась гид, экскурсия , всем рекомендую , все замечательно! Много узнали, посмотрели , восхитились
25 декабря 2019
Большое спасибо за интересную экскурсию. Понравилось и взрослым, и детям. Хороший интенсивный маршрут по городу Абу-Даби и его достопримечательностям.
29 ноября 2019
На осенних каникулах мы с детьми 4 и 7 лет отправились на экскурсию с Викторией. Все очень удобно организовано, встретили и доставили обратно в отель, передвигались с Викторией на ее автомобиле. Нам очень хотелось посетить мечеть, весь остальной маршрут Виктория подстроила под нашу группу, побывали в парке, покормили животных, прокатились на паровозике, Виктории всегда удалось увлекать детей и сделать экскурсию комфортной для всей нашей семьи. По содержательной части нас очень впечатлили знания и рассказы Виктории о различных архитектурных объектах, нюансах их проектирования и строительства, очень увлекательная экскурсия. Общение с Викторией проходило очень естественно и непринужденно, всем рекомендуем!
17 марта 2019
Отличный гид и прекрасная экскурсия.
11 марта 2019
Виктория очень располагает с первой минуты. Учитывает предпочтения каждого. Очень интересно излагает и историю страны и рассказывает о современном городе и не только. Много нового подчеркнула из её рассказов. Показала красивейшие места абу даби и рассказала подробно о них, а также попутно рассказывала об истории создания их. Также рассказывала и обращала внимание на здания, мосты и прочие достопримечательности попутно.

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