Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби

Билет для посещения в Дубае

Путешествие в мир искусства

Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр. Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями. Эксклюзивный ажурный купол высится над и волнами залива, плещущимися у подножия музея.
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
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5
дек
6
дек
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)$18
Детский (до 17 лет)$0

Описание

«Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена. Посещение арабского Лувра — прекрасная идея времяпровождения для ценителей искусства и всех, кто хочет увидеть Эмираты с новой стороны. Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней. Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются. Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт. -Чт: с 10:00 до 18:30. Пт. -Вс: с 10:00 до 20:30. Важная информация:
  • Форма одежды — smart casual.
  • Бронирование производится на определенную дату.
  • Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.

Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей Лувр Абу Даби (The Louvre Abu Dhabi)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Музей Лувр Абу Даби
Когда и как рано покупать?
Когда: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Форма одежды — smart casual.
  • Бронирование производится на определенную дату.
  • Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.
  • Часы работы: ежедневно, кроме понедельника.
  • Вт. -Чт: с 10:00 до 18:30.
  • Пт. -Вс: с 10:00 до 20:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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