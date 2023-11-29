Путешествие в мир искусства
Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр. Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями. Эксклюзивный ажурный купол высится над и волнами залива, плещущимися у подножия музея.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|$18
|Детский (до 17 лет)
|$0
Описание
«Лувр в пустыне» Музей Лувр в Абу Даби — это настоящая гордость Арабских Эмиратов, яркий пример гармоничного межкультурного обмена. Посещение арабского Лувра — прекрасная идея времяпровождения для ценителей искусства и всех, кто хочет увидеть Эмираты с новой стороны. Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней. Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются. Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт. -Чт: с 10:00 до 18:30. Пт. -Вс: с 10:00 до 20:30. Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- Бронирование производится на определенную дату.
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.
Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в музей Лувр Абу Даби (The Louvre Abu Dhabi)
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Музей Лувр Абу Даби
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Форма одежды — smart casual.
- Бронирование производится на определенную дату.
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.
- Часы работы: ежедневно, кроме понедельника.
- Вт. -Чт: с 10:00 до 18:30.
- Пт. -Вс: с 10:00 до 20:30
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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