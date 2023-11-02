Если в путешествии по Дубаю вы решили удивить любимого человека, самостоятельно спланировать сюрприз может быть непросто… Я позабочусь обо всём! Устрою для вас прогулку в цветущем оазисе — саду Miracle Garden. Поймаю в кадр на фоне бескрайних барханов. И организую ужин в ресторане в атмосфере романтики и уединения.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для самых любимых

Согласно международным рейтингам, в последние годы Дубай вошел в топ-10 самых романтичных городов мира, вплотную подобравшись к Риму и Парижу. Секрет успеха — обилие роскошных ресторанов, мест для прогулок и инста-локаций.

Я давно живу в Дубае и изучила город со всех сторон. Так родилась идея экскурсии для влюбленных. Приглашаю отправиться в легкую и неутомительную поездку за вдохновением и красочными воспоминаниями, которые останутся с вами на шикарных фото.

Ваш особенный день

Посещение сада цветов Miracle Garden — замки и дома из цветов в натуральную величину, всего более 150 млн растений. Это одно из самых романтичных мест в Дубае.

— замки и дома из цветов в натуральную величину, всего более 150 млн растений. Это одно из самых романтичных мест в Дубае. Фотосессия в пустыне — запечатлею ваши лучшие моменты на профессиональную фотокамеру и предложу эффектный реквизит. Если гости — пара, будут съемки в традиционной одежде, если фотографироваться решит только девушка — тогда красное лёгкое платье с развевающимся шлейфом. Также можно использовать ваш реквизит.

— запечатлею ваши лучшие моменты на профессиональную фотокамеру и предложу эффектный реквизит. Если гости — пара, будут съемки в традиционной одежде, если фотографироваться решит только девушка — тогда красное лёгкое платье с развевающимся шлейфом. Также можно использовать ваш реквизит. Ресторан в окружении природы — изюминка экскурсии (название специально не раскрываю, но обещаю, что вы останетесь в полном восторге).

Помимо всего этого, в ходе нашей встречи я поделюсь полезной информацией об истории Дубая, его жителях и традициях. Дам полезные рекомендации по вашему путешествию в ОАЭ и отвечу на любые вопросы.

Организационные детали