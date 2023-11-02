Атмосферная экскурсия как идеальный подарок себе и близким
Если в путешествии по Дубаю вы решили удивить любимого человека, самостоятельно спланировать сюрприз может быть непросто… Я позабочусь обо всём! Устрою для вас прогулку в цветущем оазисе — саду Miracle Garden. Поймаю в кадр на фоне бескрайних барханов. И организую ужин в ресторане в атмосфере романтики и уединения.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Для самых любимых
Согласно международным рейтингам, в последние годы Дубай вошел в топ-10 самых романтичных городов мира, вплотную подобравшись к Риму и Парижу. Секрет успеха — обилие роскошных ресторанов, мест для прогулок и инста-локаций.
Я давно живу в Дубае и изучила город со всех сторон. Так родилась идея экскурсии для влюбленных. Приглашаю отправиться в легкую и неутомительную поездку за вдохновением и красочными воспоминаниями, которые останутся с вами на шикарных фото.
Ваш особенный день
- Посещение сада цветов Miracle Garden — замки и дома из цветов в натуральную величину, всего более 150 млн растений. Это одно из самых романтичных мест в Дубае.
- Фотосессия в пустыне — запечатлею ваши лучшие моменты на профессиональную фотокамеру и предложу эффектный реквизит. Если гости — пара, будут съемки в традиционной одежде, если фотографироваться решит только девушка — тогда красное лёгкое платье с развевающимся шлейфом. Также можно использовать ваш реквизит.
- Ресторан в окружении природы — изюминка экскурсии (название специально не раскрываю, но обещаю, что вы останетесь в полном восторге).
Помимо всего этого, в ходе нашей встречи я поделюсь полезной информацией об истории Дубая, его жителях и традициях. Дам полезные рекомендации по вашему путешествию в ОАЭ и отвечу на любые вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельной машине Toyota Camry. За рулём мой муж. Стаж вождения на территории Эмиратов — 17 лет.
- Фотосъёмка выполняется на камеру Nikon. Фотографии будут готовы в течение 7 дней после экскурсии. Вы получите 10 фото в ретуши и 50 фото в цветокоррекции. Я загружу фото в облачное хранилище (Google Drive), откуда вы скачаете их по прямой ссылке.
- Платья и традиционные наряды для фотосессии включены в стоимость
- Ужин в ресторане и входные билеты в сад цветов Miracle Garden (55 дирхамов за человека) оплачиваются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 196 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу и работаю в Дубае. Также я замужем за человеком, родившемся в Эмиратах и прожившем здесь всю жизнь. Поэтому вы получите достоверную информацию о том, как рос и развивался Дубай. До скорой встречи!
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