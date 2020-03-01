Алина проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия

Отели, небоскребы, высокие фонтаны и роскошные набережные —запечатлеть все инстаграмные места города

Алина
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Алина – ваш гид
В путешествии всегда хочется сохранить самые яркие моменты — и вы не выпускаете телефоны и камеры из рук.

Пора расслабиться и довериться профессионалу! Наша прогулка — не просто фотосессия, это полноценная экскурсия со мной и профессиональным фотографом, после которой вы получите обработанные снимки в красивейших локациях города.

Вы прокатитесь по местному Манхэттену, побываете в дубайской Венеции, посчитаете звезды отеля-паруса и обязательно увидите шоу фонтанов.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия

Что вас ожидает

Все ультрасовременное
Вы проедете по центральному шоссе Шейх Заед Роуд – это Манхэттен Ближнего Востока. Увидите высотный район Марина и сделаете фантастические фотографии в окружении его небоскребов. Мы заедем на знаменитый Пальмовый остров, в реализацию которого никто не верил — здесь вы почувствуете себя моделью или звездой в прицеле объектива.

Эксцентричность и блеск эмирата
Вы увидите знаменитый современный район City Walk, выполненной в британском стиле — стены здесь расписывал сам Бэнкси! — и прогуляетесь по красочной набережной La Mer, где каждый сантиметр создан для шикарных фото. Мы посетим комплекс Мадинат — местную Венецию; при желании вы сможете прокатиться на лодочке и почувствовать атмосферу арабской сказки, романтики и волшебства. Высочайшее здание в мире «Бурдж-Халифа» и фееричное шоу фонтанов в Дубай Молле станут отличными декорациями к нашей фотосессии!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Hyundai Santa Fe.
  • На экскурсии присутствуют профессиональные гид и фотограф. Услуги фотографа оплачиваются дополнительно: 15 обработанных фото на выбор — 250 дирхам.
  • Можно арендовать платье для фотосессии.
  • Прокат лодочки в комплексе Мадинат оплачивается отдельно и стоит 85 дирхам с человека.
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия
Роскошный Дубай: обзорная экскурсия и фотосессия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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Алина проводит ещё 4 экскурсии

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