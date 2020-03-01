Алина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Все ультрасовременное

Вы проедете по центральному шоссе Шейх Заед Роуд – это Манхэттен Ближнего Востока. Увидите высотный район Марина и сделаете фантастические фотографии в окружении его небоскребов. Мы заедем на знаменитый Пальмовый остров, в реализацию которого никто не верил — здесь вы почувствуете себя моделью или звездой в прицеле объектива.

Эксцентричность и блеск эмирата

Вы увидите знаменитый современный район City Walk, выполненной в британском стиле — стены здесь расписывал сам Бэнкси! — и прогуляетесь по красочной набережной La Mer, где каждый сантиметр создан для шикарных фото. Мы посетим комплекс Мадинат — местную Венецию; при желании вы сможете прокатиться на лодочке и почувствовать атмосферу арабской сказки, романтики и волшебства. Высочайшее здание в мире «Бурдж-Халифа» и фееричное шоу фонтанов в Дубай Молле станут отличными декорациями к нашей фотосессии!