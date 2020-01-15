5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ездили на эту экскурсию своей компанией из 4 человек. Организатор, Виктория быстро с нами связалась после бронирование, никаких вопросов, время выезда было назначено, все четко. Мы со своей стороны выполнили все платежи, и ни минуты не задержали экскурсию.

Первое что смутило сразу, водитель который нас забрал, не говорил ни по-русски ни по-английски. Да, мы знали что гид не включен, но ребята. Нас катали абсолютно в темную, мы не знали куда едем, что делать с вещами которые взяли с собой, потому что все происходило быстро и в спешке. В итоге наш Power bank так и остался в какой-то из машин после пересадок. Нас ни разу не предупредили что будут пересадки.

Черт с ними с вещами. К Нашей компании присоединилась молодая мама с двумя подростками, и маленькой девочкой (лет 4 не больше). Полная машина. Девочка сидела на руках у мамы.Мы едем на сафари, в машине нет детского кресла. Мама виновата понятно, но как водитель и допустил такое. В Итоге на первом же бархане, девочка выскочила из рук и ударилась. Страшно стало всем, экскурсия была испорчена. Надеюсь у девочки все в порядке.

Это по безопасности. По поводу организации времени.Первое куда мы поехали это на платные квадроциклы (70 долларов за двоих). Нас не спросили, хотим мы или нет. Приехали. Кто хотел, тот прокатился, остальные просто ждали. Все думали, что все под контролем. Но нет, закат мы встретили в машине даже не доехав до пустыни. Потом быстро пересели в другой джип, оставили свои вещи.Никто ни предупредил что больше не вернемся в эту машину. Покатались в сумерках по пустыне, т.е ради чего приехали, ради заката, мы пропустили по непонятным причинам.

Все остальное уже было не важно.

Никаких претензий к катаниям на верблюдах, к еде и к развлекательной программе. Спасибо что нашли наш потерянный телефон, и абсолютно безвозмездно вернули (за 15 местных). Не жалко, правда, это ведь был премиум-кемп.

В конце концов мы уже были рады уехать, и пока ждали очередного водителя, мы успели поговорить с девушкой которая была ответственная за кэмп. Мы долго не хотели высказывать наши претензии, в итоге пришлось. Как ответ с её стороны, одному из нашей компании было сказано "вы больше не желательный гость", за конструктивную и заслуженную критику. Ещё раз подчеркну, в премиум-кемпе.

Организатор со стороны местных, мужчина, говорил с ним на английском, оказался очень понимающим человеком, выслушал нас, и пообещал отдельную бесплатную экскурсию в пустыню на закат. Сказал свяжется с нами через ту же Викторию. Сами понимаете, никто с нами больше не связался, повербанк не вернули, да и вообще Виктория пропала, телефон не отвечает)))

В целом экскурсия не плохая могла получиться, но я написал как было, не приукрашивая ни капли. Мне не жалко тех денег, просто жалко времени и обидное разочарование. Спасибо