5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться в приключение по жаркой пустыне и с особым комфортом насладиться ужином и шоу-программой

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
Пустыня — это величайшая и неповторимая загадка востока.

Вы почувствуете её горячий нрав, «ныряя» с бархан, и удивитесь спокойствию солнца, зарывающегося в пески на закате дня.

Отдохнете в премиум-кемпинге деревни бедуинов с высоким сервисом: романтичная обстановка под звездным небом, вкусный ужин, яркие народные танцы и огненное шоу станут отличным завершением дня.
$60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии5 отзывов
3.2
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге

Что вас ожидает

Катание среди песчаных дюн
С ветерком вы пронесетесь среди пышных песчаных дюн, наслаждаясь бескрайними золотистыми пейзажами. Наш водитель «соберет» все барханы ради вашего удовольствия. Если захотите — за дополнительную плату прокатитесь на квадроциклах: крутые виражи обеспечат прилив адреналина и яркие впечатления! А после мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться закатом в пустыне и, конечно, запечатлеть эту красоту на снимках.

После захода солнца
Затем нас ждет ужин в деревне бедуинов — в премиум-кемпинге, обстановка которого так подходит для особых случаев и комфортного отдыха после жаркого дня. Вы сможете раскурить кальян, сфотографироваться в арабских костюмах, сделать тату хной и даже покататься на верблюдах. Во время шоу-программы для вас станцуют традиционные народные танцы и устроят фаер-шоу. Веселитесь — и наслаждайтесь красотой звездного неба над головой!

Организационные детали

Экскурсия не предусматривает русскоговорящего гида, но есть аудио-гид с информацией по программе экскурсии

Важно знать до бронирования

  • Экскурсия проводится на джипах Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser специальной комплектации
  • Также возможен трансфер из эмиратов Шарджа и Аджман. Детали уточняйте в переписке
  • Мы сможем забрать вас только от отеля: трансфер от/до апартаментов не предусмотрен
  • На ужин у вас ждут: барбекю, фрукты, салаты, национальные сладости, прохладительные напитки
  • Экскурсия подходит для детей старше трех лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и катание по пескам, ужин, кальян, катание на верблюдах, роспись хной и шоу-программа
  • Оплачивается отдельно: алкогольные напитки; катание на квадроциклах (по желанию; стоимость уточняйте у гида)
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге

Экскурсия проводится ежедневно в 15:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Спасибо организаторам за прекрасный вечер с семьей.И покатались, и на закате нафоткались, и на вечернем шоу побывали.Совет-берите теплые вещи на вечер.В пустыне вечером прохладно)
7 января 2020
Всем, здравствуйте) начну с плюсов и вы поймёте чем отличается премиум от обычной экскурсии Сафари: реально сначала после экстремальной поездки по песчаным дюнам нас привезли в эконом. Сразу скажу он желает лучшего! ( видимо наш водитель не был в курсе, что наша Группа VIP) потом разобрались и проехав пару минут попали в оазис среди пустыни) отличие визуальное сразу ощущаешь) катание на верблюдах без очереди, виды для фото на много интереснее, интерьер очень приличный и колоритный, очень красиво рисует девушка хной, даже переоделись в национальные костюмы, попробовали кальян, очень вкусно и прям на 5 покормили. Выступление факиров супер, остальное не впечатлило) А и ещё кому важно, очень чистая уборная 👍 Из минусов: обязательно уточняйте у гида сколько человек будет в машине. Я считаю , что раз это премиум, то не может быть 7 местный джип который трещит по швам и если тебя забирают последними, то ты автоматически попадаешь на задний ряд сидений, где нереально укачивает. А самое главное что нет обзора и вы не получите того адреналина на который рассчитывали Это я мягко выражаюсь 😂 водитель нам попался НЕ лихач. Вёз по барханам аккуратно Сильного экстрима не было, 3-4 раза съехали боком, это супер. Но так как мы сидели на заднем ряду видели сзади ехавшее авто. Там были китайцы😁 вот у них водитель точно был 👍 Просто выкручивал такие заносы и спуски мне было страшно даже смотреть😂. Ну и облом с тем что нас привезли в эконом. А чтоб вы понимали все происходит на закате. И тем кто хочет сделать зачетные фото это важно. Тк нас привезли в эконом делали фото на месте солнце то уходит и всё это так быстро. Виды в эконом не очень и валялись бутылки Когда приехали в VIP время было упущено и супер фото не получилось Рассчитывайте на кальян только с яблоком всё остальное за дополнительную плату. Ну и дорога туда и обратно. Можно хотя бы для создания атмосферы включить музыку
Итог: нам понравилось, но только потому что мы позитивные по натуре люди. Если вся организация будет лучше, то сама экскурсия стоит своих денег👍
6 января 2020
Ездили на эту экскурсию своей компанией из 4 человек. Организатор, Виктория быстро с нами связалась после бронирование, никаких вопросов, время выезда было назначено, все четко. Мы со своей стороны выполнили все платежи, и ни минуты не задержали экскурсию.
Первое что смутило сразу, водитель который нас забрал, не говорил ни по-русски ни по-английски. Да, мы знали что гид не включен, но ребята. Нас катали абсолютно в темную, мы не знали куда едем, что делать с вещами которые взяли с собой, потому что все происходило быстро и в спешке. В итоге наш Power bank так и остался в какой-то из машин после пересадок. Нас ни разу не предупредили что будут пересадки.
Черт с ними с вещами. К Нашей компании присоединилась молодая мама с двумя подростками, и маленькой девочкой (лет 4 не больше). Полная машина. Девочка сидела на руках у мамы.Мы едем на сафари, в машине нет детского кресла. Мама виновата понятно, но как водитель и допустил такое. В Итоге на первом же бархане, девочка выскочила из рук и ударилась. Страшно стало всем, экскурсия была испорчена. Надеюсь у девочки все в порядке.
Это по безопасности. По поводу организации времени.Первое куда мы поехали это на платные квадроциклы (70 долларов за двоих). Нас не спросили, хотим мы или нет. Приехали. Кто хотел, тот прокатился, остальные просто ждали. Все думали, что все под контролем. Но нет, закат мы встретили в машине даже не доехав до пустыни. Потом быстро пересели в другой джип, оставили свои вещи.Никто ни предупредил что больше не вернемся в эту машину. Покатались в сумерках по пустыне, т.е ради чего приехали, ради заката, мы пропустили по непонятным причинам.
Все остальное уже было не важно.
Никаких претензий к катаниям на верблюдах, к еде и к развлекательной программе. Спасибо что нашли наш потерянный телефон, и абсолютно безвозмездно вернули (за 15 местных). Не жалко, правда, это ведь был премиум-кемп.
В конце концов мы уже были рады уехать, и пока ждали очередного водителя, мы успели поговорить с девушкой которая была ответственная за кэмп. Мы долго не хотели высказывать наши претензии, в итоге пришлось. Как ответ с её стороны, одному из нашей компании было сказано "вы больше не желательный гость", за конструктивную и заслуженную критику. Ещё раз подчеркну, в премиум-кемпе.
Организатор со стороны местных, мужчина, говорил с ним на английском, оказался очень понимающим человеком, выслушал нас, и пообещал отдельную бесплатную экскурсию в пустыню на закат. Сказал свяжется с нами через ту же Викторию. Сами понимаете, никто с нами больше не связался, повербанк не вернули, да и вообще Виктория пропала, телефон не отвечает)))
В целом экскурсия не плохая могла получиться, но я написал как было, не приукрашивая ни капли. Мне не жалко тех денег, просто жалко времени и обидное разочарование. Спасибо
12 декабря 2019
Были на Экскурсии 11.12.2019 очень хотелось бы написать о том как великолепен вид на пустыни на закате, про красивое и красочное шоу, но это вы прочтёте и без меня в остальных комментариях - все это действительно стоит похвал! Но! Я хотела бы обратить внимание на другую сторону - вопрос Вашей -Нашей безопасности! Соглашаться или нет на эту экскурсию решать каждому самостоятельно- со своей стороны - я убедительно рекомендую - при бронировании уточнять - сколько человек будет в машине - и конкретно на заднем ( третьем) ряду! Обратите внимание - машины - тонированные ( закатаны полностью), это раз! Третий ряд джипов - намного уже второго как минимум на 20 см! Учитывайте свою комплекцию! Не льстите себе в размерах ))) третий ряд в лучшем случае ( если они не сломаны- как в нашем печальном примере) предназначены на троих подростков или людей не больше 45 кг)), и если ещё 2-3 часа езды на этих местах по трассе и городу ( с учётом пробок) можно выдержать ( плюс минус))), то поездка по барханам - вызывает сомнение, - конкретно- представьте - темно - так как окна затонированны т.е. не видно не зги, и летишь непонятно как? и куда? , как килька в банке? Сомнительное удовольствие поверьте)), лично по мне намного приятнее и атмосфернее сафари было бы на открытых внедорожниках - тут тебе и драйв и адреналин ...Но самое печальное в этом , что гид через кого мы бронировали - Валентина - на все это ответила фразой - это групповая экскурсия - что вы хотели?), что хотела я - получить БЕЗОПАСНОЕ удовольствие. Валентину не смутило даже то, что сиденье Было СЛОМАНО, так что ваша безопасность только в ваших руках! Будьте внимательны! Берегите себя!
8 ноября 2019
Были на сафари 7 ноября 2019г. Из отеля нас забрали раньше назначенного времени, что было не удобно для нас, не успели зайти в душ после пляжа. Но самое главное, написано что это ВИП экскурсия с отдельным ужином, но ужин был со всей толпой и за общими столами. Т. е. ты платишь больше, а получаешь то же, что и за обычное сафари, так что нет смысла переплачивать. Ну и нет никакого аудио гида, водитель молча везет и катает. После общения с гидом стало понятно, что по ВИП тарифу вас привозят в отдельную деревню, где питание и организация лучше. Т.е в нашем случае произошло недопонимание. В описании на сайте написано одно, а по факту немного другое. Но справедливости ради стоит отметить, что сама экскурсия была отличной. Катание по пескам - очень захватывающе! Виды закатной пустыни - просто фантастические. Еда хорошая, а артисты шоу выкладывались по полной.

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