Почувствуйте себя настоящим арабом — отправляйтесь на сафари!

Экскурсионное путешествие начинается с того, что в холе вашего отеля вас встретит водитель-гид, и отвезет на внедорожнике Toyota Land Cruiser за черту города. Бороздя пустынные просторы, вы доедете до лагеря бедуинов, где вас радушно встретят местные жители.

Здесь вас ждет колоритная шоу-программа, организованная с учетом древней культуры и национальных традиций. Вы сможете покататься на сендборде и верблюдах, отведать местные деликатесы, примерить традиционную одежду и сделать временное тату хной.

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