Сафари в Руб-аль-Хали

Поездка в пустыню - удивительный тур, интересный для детей и взрослых

Поездка в пустыню — удивительный тур, интересный для детей и взрослых.

И если вы уж путешествуете по Аравийскому полуострову, грех не посетить знаменитую Руб-аль-Хали — пустыню с золотистыми барханами.

Это отличный шанс сделать оригинальные фото на фоне уплывающего за горизонт ярко-красного солнца.

Вас ждут золотые барханы, национальные деликатесы и удивительные впечатления.
Сафари в Руб-аль-Хали
Сафари в Руб-аль-Хали
Сафари в Руб-аль-Хали
Сафари в Руб-аль-Хали
Сафари в Руб-аль-Хали
Сафари в Руб-аль-Хали

Что вы увидите 🤩

  • Пустыню Руб-аль-Хали
  • Лагерь бедуинов
Почувствуйте себя настоящим арабом — отправляйтесь на сафари!
Экскурсионное путешествие начинается с того, что в холе вашего отеля вас встретит водитель-гид, и отвезет на внедорожнике Toyota Land Cruiser за черту города. Бороздя пустынные просторы, вы доедете до лагеря бедуинов, где вас радушно встретят местные жители.
Здесь вас ждет колоритная шоу-программа, организованная с учетом древней культуры и национальных традиций. Вы сможете покататься на сендборде и верблюдах, отведать местные деликатесы, примерить традиционную одежду и сделать временное тату хной.

Дополнительные возможности:

  • На экскурсии возможно приобретение алкогольных напитков, курение кальяна и катание на квадроциклах. Поэтому с собою лучше взять дирхамы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$70

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Шоу-программа в лагере бедуинов
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Курение кальяна
  • Катание на квадроциклах
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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