Почувствуйте себя настоящим арабом — отправляйтесь на сафари!
Экскурсионное путешествие начинается с того, что в холе вашего отеля вас встретит водитель-гид, и отвезет на внедорожнике Toyota Land Cruiser за черту города. Бороздя пустынные просторы, вы доедете до лагеря бедуинов, где вас радушно встретят местные жители.
Здесь вас ждет колоритная шоу-программа, организованная с учетом древней культуры и национальных традиций. Вы сможете покататься на сендборде и верблюдах, отведать местные деликатесы, примерить традиционную одежду и сделать временное тату хной.
Дополнительные возможности:
- На экскурсии возможно приобретение алкогольных напитков, курение кальяна и катание на квадроциклах. Поэтому с собою лучше взять дирхамы.