Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите мечеть короля Фейсала
Загляните в форт Шарджи
Оцените музей наследия
Сделайте покупки на рынке Аль-Арса
Побывайте на голубом рынке
Посетите рынок Аль-Маркази
Полюбуйтесь ювелирными и ремесленными изделиями
В рамках этого тура вы побываете в городе Шардже, который называют жемчужиной залива. Главной достопримечательностью тура станет мечеть короля Фейсала — одна из самых больших мечетей в ОАЭ. Вы также посетите отреставрированный форт Шарджи — бывшую резиденцию правящей семьи, построенную в 1820 году. Затем вы сможете прогуляться по находящемуся рядом рынку Аль-Арса. Перед возвращением у вас будет время, чтобы сделать покупки на рынке Аль-Маркази — настоящей сокровищнице ковров, ювелирных и ремесленных изделий.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от отелей в центре Дубая
Услуги профессионального англоговорящего гида
Плата за вход в форт и музей Шарджи
Многоязычный аудиогид
Что не входит
Трансфер до отеля
Еда и напитки
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Участие будет подтверждено после бронирования за исключением заказов за два дня до тура. В этом случае вы получите подтверждение, как только услуга окажется доступной
На каждый заказ необходимо как минимум два участника
Женщины при входе в мечеть должны покрыть голову платком. Не допускается надевать шорты, пляжную одежду и одежду без рукавов
Мужчины, посещающие мечеть, должны быть в длинных брюках
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 72 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Arian
22 ноя 2020
(США)
Поездка на полдня в Шарджу была фантастической! Наш водитель, Махир, вовремя забрал нас из нашего отеля в центре Дубая. У нас было достаточно времени, от 30 минут до часа, чтобы посетить каждую из отмеченных остановок в Шардже. Нашей первой остановкой была огромная и красивая мечеть короля Фейсала. Изюминкой поездки, без сомнения, был музей наследия, в котором хранятся поистине замечательные экспонаты древнего исламского мира, включая историю, науку, технологии, торговлю и торговлю «Шелковый путь» из исламской древности. Одной из наших последних остановок был базар Аль-Арса, где мы обнаружили множество магазинов, продающих золото со скидкой (обязательно торговаться). У нас даже было время расслабиться в одном из кафе базара, чтобы насладиться вкусным чаем карака (попробуйте один раз)!! Эта экскурсия определенно стоит того, и она дает уникальную возможность увидеть совершенно другой эмират (Шарджа является одним из 7 отдельных эмиратов) в отличие от шумных и туристических районов старо
A
Abhinav
18 янв 2020
Очень понравилось место - приятный отдых для более культурных аспектов / наследия ОАЭ. Но учитывая наш график на полдня, мы чувствовали, что в большинстве мест время ограничено. При этом аранжировки были хорошими. У нас были многоязычные аудиогиды, которые рассказывали нам на протяжении всего маршрута. Даже наш водитель и гид Шанака был очень теплым и приятным человеком.
A
Ana Maria
25 сен 2019
(Перу)
Путешествие в Дубай увлекательно, но, находясь там, не упустите возможность познакомиться с другими эмиратами, такими как Абу-Даби и Шарджа. Есть туры с трансфером из отеля. Также возьмите экскурсию по городу. Экскурсия по пустыне была приятным опытом. Метро нам очень помогло, так как мы приехали в аэропорт и сделали пересадки. Мы отправились в тур по Шарджи с этим агентством, и мы действительно очень довольны.