Шарджа: тур по городу из Дубая

Отправляйтесь на экскурсию в Шарджу - жемчужину залива

4
72 отзыва
В группе
до 10 чел.
Отправляйтесь на экскурсию в Шарджу — жемчужину залива.

Осмотрите такие достопримечательности, как крупнейшую в ОАЭ мечеть короля Фейсала и музей наследия.

Сделайте покупки на рынке Аль-Маркази — это сокровищнице ковров, ювелирных и ремесленных изделий.
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Шарджа: тур по городу из Дубая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите мечеть короля Фейсала
  2. Загляните в форт Шарджи
  3. Оцените музей наследия
  4. Сделайте покупки на рынке Аль-Арса
  5. Побывайте на голубом рынке
  6. Посетите рынок Аль-Маркази
  7. Полюбуйтесь ювелирными и ремесленными изделиями
В рамках этого тура вы побываете в городе Шардже, который называют жемчужиной залива. Главной достопримечательностью тура станет мечеть короля Фейсала — одна из самых больших мечетей в ОАЭ. Вы также посетите отреставрированный форт Шарджи — бывшую резиденцию правящей семьи, построенную в 1820 году. Затем вы сможете прогуляться по находящемуся рядом рынку Аль-Арса. Перед возвращением у вас будет время, чтобы сделать покупки на рынке Аль-Маркази — настоящей сокровищнице ковров, ювелирных и ремесленных изделий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отелей в центре Дубая
  • Услуги профессионального англоговорящего гида
  • Плата за вход в форт и музей Шарджи
  • Многоязычный аудиогид
Что не входит
  • Трансфер до отеля
  • Еда и напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Участие будет подтверждено после бронирования за исключением заказов за два дня до тура. В этом случае вы получите подтверждение, как только услуга окажется доступной
  • На каждый заказ необходимо как минимум два участника
  • Женщины при входе в мечеть должны покрыть голову платком. Не допускается надевать шорты, пляжную одежду и одежду без рукавов
  • Мужчины, посещающие мечеть, должны быть в длинных брюках
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 72 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
16
3
10
2
5
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
22 ноя 2020
(США)
Поездка на полдня в Шарджу была фантастической! Наш водитель, Махир, вовремя забрал нас из нашего отеля в центре Дубая. У нас было достаточно времени, от 30 минут до часа, чтобы посетить каждую из отмеченных остановок в Шардже. Нашей первой остановкой была огромная и красивая мечеть короля Фейсала. Изюминкой поездки, без сомнения, был музей наследия, в котором хранятся поистине замечательные экспонаты древнего исламского мира, включая историю, науку, технологии, торговлю и торговлю «Шелковый путь» из исламской древности. Одной из наших последних остановок был базар Аль-Арса, где мы обнаружили множество магазинов, продающих золото со скидкой (обязательно торговаться). У нас даже было время расслабиться в одном из кафе базара, чтобы насладиться вкусным чаем карака (попробуйте один раз)!! Эта экскурсия определенно стоит того, и она дает уникальную возможность увидеть совершенно другой эмират (Шарджа является одним из 7 отдельных эмиратов) в отличие от шумных и туристических районов старо
A
18 янв 2020
Очень понравилось место - приятный отдых для более культурных аспектов / наследия ОАЭ. Но учитывая наш график на полдня, мы чувствовали, что в большинстве мест время ограничено. При этом аранжировки были хорошими. У нас были многоязычные аудиогиды, которые рассказывали нам на протяжении всего маршрута. Даже наш водитель и гид Шанака был очень теплым и приятным человеком.
A
25 сен 2019
(Перу)
Путешествие в Дубай увлекательно, но, находясь там, не упустите возможность познакомиться с другими эмиратами, такими как Абу-Даби и Шарджа. Есть туры с трансфером из отеля. Также возьмите экскурсию по городу. Экскурсия по пустыне была приятным опытом. Метро нам очень помогло, так как мы приехали в аэропорт и сделали пересадки. Мы отправились в тур по Шарджи с этим агентством, и мы действительно очень довольны.

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