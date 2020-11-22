Поездка на полдня в Шарджу была фантастической! Наш водитель, Махир, вовремя забрал нас из нашего отеля в центре Дубая. У нас было достаточно времени, от 30 минут до часа, чтобы посетить каждую из отмеченных остановок в Шардже. Нашей первой остановкой была огромная и красивая мечеть короля Фейсала. Изюминкой поездки, без сомнения, был музей наследия, в котором хранятся поистине замечательные экспонаты древнего исламского мира, включая историю, науку, технологии, торговлю и торговлю «Шелковый путь» из исламской древности. Одной из наших последних остановок был базар Аль-Арса, где мы обнаружили множество магазинов, продающих золото со скидкой (обязательно торговаться). У нас даже было время расслабиться в одном из кафе базара, чтобы насладиться вкусным чаем карака (попробуйте один раз)!! Эта экскурсия определенно стоит того, и она дает уникальную возможность увидеть совершенно другой эмират (Шарджа является одним из 7 отдельных эмиратов) в отличие от шумных и туристических районов старо