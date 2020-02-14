4 отзыва оставили туристы

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Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда

Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея

4.3
4 отзыва
Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Абу-Даби манит белоснежными минаретами и атмосферой восточной сказки в мечети Шейха Зайда.

Вы увидите это грандиозное сооружение столицы ⭐️ ОАЭ в первую очередь: пройдете вдоль колоннады, сделаете отличные фото и узнаете об архитектурных нюансах.

Но эта экскурсия ⛳ также включает новейшую достопримечательность 🏛️ — Лувр арабского мира: здесь вы услышите о диковинном куполе и познакомитесь с древними артефактами и художественными богатствами.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $65 за человека

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Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда

Что вас ожидает

Дорога из Дубая до столицы ⭐️ Объединенных Арабских Эмиратов будет наполнена рассказами об истории 📖 успеха страны, о ее самобытной культуре и о значении религии для жителей. В Абу-Даби в центре внимания окажутся две из ключевых достопримечательностей 🏛️ богатейшего эмирата.

Мечеть Шейха Зайда — белоснежно-золотое чудо
Открытая в 2007 году мечеть уже признана великой: ее залы вмещают 60 тысяч человек, стены блестят золотом и подлинными самоцветами, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, грациозными минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А я расскажу об интересных тонкостях строительства, об украшении мечети «всем миром» и о ее мировых рекордах.

Лувр Абу-Даби — филиал музея в потрясающем здании
Во второй части экскурсии 🧭 на острове 🏝️ Саадият вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. Его интерьеры, окутанные «солнечным дождем», — идеальное место для богатых коллекций. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.

Организационные детали

  • Трансфер туда-обратно и билеты 🎫 в Лувр включены в стоимость (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа)
  • Лувр вы посещаете самостоятельно, но можно купить аудиогид за 5$ (понадобится документ для залога)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Дубае
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда
Шедевры Абу-Даби: Лувр и мечеть Шейха Зайда

Экскурсия проводится в среду, четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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4 отзыва оставили туристы

14 февраля 2020
Только очень долгий трансфер, поскольку много отелей из которых забирали туристов, особенно на обратной дороге
9 января 2020
В экскурсии большую часть времени занимает сбор и обратная развозка по отелям. На посещение Лувра отводится 2, 5 часа включая время на обед, что очень мало, так как интерес представляет как само здание, так и его коллекция. На посещение мечети отводится час, что тоже очень мало для такого грандиозного объекта.
25 ноября 2019
Были на экскурсии в ноябре, Лувр и мечеть, конечно, вызывают восторг, получили массу впечатлений! Что касается организации, здесь понравилось не все, наша экскурсия была ответвлением от основной экскурсии в Абу Даби, нас просто отвезли к Лувру, по дороге ничего не рассказывали и не показывали, раздали билеты и показали, где вход в Лувр, экспозиции там очень интересные! И сам музей - архитектурный шедевр! Если не в совершенстве знать английский, то лучше взять аудиогид на входе. Времени на посещение было достаточно. После Лувра, на другом автобусе, нас забрали, отвезли к мечети, там мы уже присоединились к основной экскурсии, был гид, женщинам раздали мусульманские наряды и проводили в мечеть, времени было очень мало, мы буквально пробежали по туристическому маршруту и не успели толком все рассмотреть. Но мы попали во время заката и увидели мечеть и при дневном свете и при закате, настоящая арабская сказка! По дороге обратно гид рассказала об истории возведения мечети и интересные факты. Впечатления в целом хорошие)
8 апреля 2019
Наш гид Марина просто золото!! Очень здорово провели с ней целый день! Со знанием дела показала нам прелести Абу-Даби, заботливо приодела нас для посещения мечети. Нам невероятно с ней повезло! Спасибо компании.

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