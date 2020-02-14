4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дорога из Дубая до столицы Объединенных Арабских Эмиратов будет наполнена рассказами об истории успеха страны, о ее самобытной культуре и о значении религии для жителей. В Абу-Даби в центре внимания окажутся две из ключевых достопримечательностей богатейшего эмирата.

Мечеть Шейха Зайда — белоснежно-золотое чудо

Открытая в 2007 году мечеть уже признана великой: ее залы вмещают 60 тысяч человек, стены блестят золотом и подлинными самоцветами, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, грациозными минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А я расскажу об интересных тонкостях строительства, об украшении мечети «всем миром» и о ее мировых рекордах.

Лувр Абу-Даби — филиал музея в потрясающем здании

Во второй части экскурсии на острове Саадият вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. Его интерьеры, окутанные «солнечным дождем», — идеальное место для богатых коллекций. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.