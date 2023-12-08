Шоу Aya Universe

Билет для посещения в Дубае
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe
Шоу Aya Universe

Описание

Уникальный развлекательный комплекс Aya Universe - новое, неизведанное место в Дубае, где при помощи бесчисленных интерактивных инсталляций можно погрузиться в глубину удивительных миров, спрятанных за тёмным, таинственным небосводом, созданных для общения с природной красотой таинственного космоса. Совершите путешествие по удивительным, сияющим садам, звёздным просторам и рекам соединяющим бесконечность. Станьте свидетелем новой реальности и позвольте себе раствориться в ней, плывя по течению и

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Aya Universe
Что не входит
  • Приобрести сувениры
  • Заказать индивидуальный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / gBbUzYgeff
Завершение: Местоположение: https: / / maps. app. goo. gl / gBbUzYgeffJDYgcy6
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Можно пронести 0
  • 5 л воды
  • Еду проносить запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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