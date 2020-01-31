Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая

Хотите быстро пройтись по Дубаю или ненадолго остановились в городе

4.1
337 отзывов
В группе
до 15 чел.
Хотите быстро пройтись по Дубаю или ненадолго остановились в городе? Этот тур покажет главные достопримечательности Дубая в экспресс формате, что идеально подойдет любителям фотографии и пользователям соцсети Instagram!
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая

Что вы увидите 🤩

  • Бурдж-Халифа
  • Бурдж-эль-Араб
  • Форт Аль Фахиди
  • Atlantis, Дубай
  • Аль Бастакия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Взгляните на знаменитый отель Бурдж-Аль-Араб
  2. Посетите остров, наполненный роскошными отелями
  3. Сделайте великолепные фотографии для вашего профиля в Instagram
  4. Осмотрите старый и новый Дубай
Этот тур идеально подойдет вам, если у вас немного времени для осмотра главных достопримечательностей Дубая! Прикоснитесь к экстравагантной атмосфере и модернизму этого города. Вы начнете тур в районе Дейра и совершите остановки, чтобы сделать потрясающие фотографии. Первая остановка состоится в центральной части города у подножия башни Бурдж-Халифа и ее музыкального фонтана. Затем отправьтесь на остров the Palm в форме пальмы, откуда открывается потрясающая панорама Персидского залива. На острове, вы увидите несколько роскошных отелей по пути к отелю Atlantis, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для Instagram.
Затем возвратитесь в район Джумейра, где вы увидите и сфотографируете знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Ваш тур продолжится по шоссе Jumairah road, где возведена знаменитая мечеть Джумейра, а затем отправьтесь в музей Дубая. Посетите старый Дубай и взгляните на традиционные лодки Абра, курсирующие по бухте, а затем возвратитесь к месту отправления недалеко от аэропорта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды
  • Многоязычный аудиогид
  • Профессиональный англоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда или напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • На детские билеты действует скидка 30% (для детей до 12 лет)
  • Англоязычный гид и аудиогид на испанском, французском, немецком, итальянском, португальском, английском, китайском, японском, русском и корейском языках
  • Трансфер состоится за 30-60 минут до времени отправления из отеля или Дубайского аэропорта
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 337 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
156
4
95
3
44
2
25
1
17
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
31 янв 2020
(Гонконг)
У нас есть 3 часа утра до отъезда из Дубая. Этот тур для небольшой группы идеально подходит, чтобы позволить нам сфотографировать некоторые места, которые мы не смогли посетить на днях из-за нехватки времени. Он заканчивается в торговом центре Dubai Mall в полдень, где мы можем неторопливо пообедать у фонтана Дубая, прежде чем отправиться обратно в аэропорт.
Р
10 авг 2019
(Россия)
Отличная короткая экскурсия для тех, кто ограничен во времени пребывания в Дубае: поверхностный обзор основных достопримечательностей, возможность сделать красивые фото. Мы летели из Казани на Мальдивы, транзитом в Дубае (пересадка 22 часа). Заказали и оплатили экскурсию онлайн, место встречи обозначили в аэропорту Дубая. За нами приехали вовремя, в указанное время и далее, мы забирали по дороге ещё некоторое количество туристов с ближайших отелей. Гид англоговорящий, но рассказывал довольно простым языком, понятным даже тем, кто владеет начальным уровнем английского языка. Автобус удобный, с кондиционированием. Водитель - очень приятный человек, вождение - комфортное. Завершилась экскурсия остановкой в ДубайМолл, откуда мы самостоятельно уехали в аэропорт на метро. Рекомендуем эту экскурсию всем, у кого есть небольшое количество времени на посещение этого интересного города или тем, кто плохо переносит жару (более длительные экскурсии при +43 в августе - это испытание).
N
20 фев 2020
(ОАЭ)
Это тур, который приведет вас к месту, которое вы хотите сфотографировать. Вы можете сфотографироваться через оконное стекло автомобиля, а можете выйти на площадке и сделать снимок. Если я расскажу об этом подробно, я думаю, что уровень удовлетворенности улучшился бы, если бы оконное стекло автомобиля содержалось в чистоте.

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