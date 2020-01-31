Этот тур идеально подойдет вам, если у вас немного времени для осмотра главных достопримечательностей Дубая! Прикоснитесь к экстравагантной атмосфере и модернизму этого города. Вы начнете тур в районе Дейра и совершите остановки, чтобы сделать потрясающие фотографии. Первая остановка состоится в центральной части города у подножия башни Бурдж-Халифа и ее музыкального фонтана. Затем отправьтесь на остров the Palm в форме пальмы, откуда открывается потрясающая панорама Персидского залива. На острове, вы увидите несколько роскошных отелей по пути к отелю Atlantis, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для Instagram.

Затем возвратитесь в район Джумейра, где вы увидите и сфотографируете знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Ваш тур продолжится по шоссе Jumairah road, где возведена знаменитая мечеть Джумейра, а затем отправьтесь в музей Дубая. Посетите старый Дубай и взгляните на традиционные лодки Абра, курсирующие по бухте, а затем возвратитесь к месту отправления недалеко от аэропорта.