Что вас ожидает: Отдых в Дубае невозможно представить без морской прогулки. Мы предлагаем вам что-то особенное. Наша прогулка пройдет на роскошной супер яхте! Вас ожидает люксовый круиз с захватывающим видом на панорамы Дубая: JBR, Blue water, Palm, Dubai Eye. А также несколько развлекательных зон, бортовое джакузи, атмосфера вечеринки на верхней палубе, и Chill Lounge на главной палубе. Категории билетов:

Билеты Standart включают питание + круиз + открытый бар;

• VIP — зарезервированные места + шампанское + НЕОГРАНИЧЕННЫЕ напитки премиум-класса. Важная информация:

Отправление в 14:30. Пожалуйста, не опаздывайте!

• Возрастное ограничение 21+. Меню: Канапе:

• Курица тикка • Корн дог • Ассорти суши (Авокадо Маки и Каппа Маки) • Аранчини с помидорами и базиликом • Хара Бара кебаб Салат:

• Итальянский салат-паста • Греческий салат Вторые блюда:

Жареная рыба с соусом тартар • Нарезка (курица / говядина / овощи) • Картофельная запеканка с сыром пармезан • Лазанья с говядиной • Веганская жареная лапша • Жареный картофель • Картофель фри Десерт:.

Жареная рыба с соусом тартар • Нарезка (курица / говядина / овощи) • Картофельная запеканка с сыром пармезан • Лазанья с говядиной • Веганская жареная лапша • Жареный картофель • Картофель фри Десерт:.

Ассорти выпечки • Свежие фрукты Хлебная корзина ассорти.