Субботний круиз на супер яхте в Дубае

Круиз в группе в Дубае
5
5 отзывов
Проходите на борт нашей супер яхты — мы отправляемся в четырехчасовое путешествие по Дубай Марине.

Джакузи, развлекательные зоны и атмосфера вечеринки с видами на Дубай — что может быть лучше? Посмотрите на уже знакомые достопримечательности с необычного ракурса.
Субботний круиз на супер яхте в Дубае
Субботний круиз на супер яхте в Дубае
Субботний круиз на супер яхте в Дубае
Ближайшие даты:
10
фев
17
фев
24
фев
2
мар
9
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16
мар
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Standart 21+ (питание + открытый бар)$81.90
VIP 21+ (зарезервированное место + шампанское + неограниченные напитки)$136.70

Что вас ожидает:

  • JBR
  • Blue water
  • Palm
  • Dubai Eye

Описание

Что вас ожидает: Отдых в Дубае невозможно представить без морской прогулки. Мы предлагаем вам что-то особенное. Наша прогулка пройдет на роскошной супер яхте! Вас ожидает люксовый круиз с захватывающим видом на панорамы Дубая: JBR, Blue water, Palm, Dubai Eye. А также несколько развлекательных зон, бортовое джакузи, атмосфера вечеринки на верхней палубе, и Chill Lounge на главной палубе. Категории билетов:
Билеты Standart включают питание + круиз + открытый бар;

• VIP — зарезервированные места + шампанское + НЕОГРАНИЧЕННЫЕ напитки премиум-класса. Важная информация:

Отправление в 14:30. Пожалуйста, не опаздывайте!

• Возрастное ограничение 21+. Меню: Канапе:

• Курица тикка • Корн дог • Ассорти суши (Авокадо Маки и Каппа Маки) • Аранчини с помидорами и базиликом • Хара Бара кебаб Салат:

• Итальянский салат-паста • Греческий салат Вторые блюда:

Жареная рыба с соусом тартар • Нарезка (курица / говядина / овощи) • Картофельная запеканка с сыром пармезан • Лазанья с говядиной • Веганская жареная лапша • Жареный картофель • Картофель фри Десерт:.
Жареная рыба с соусом тартар • Нарезка (курица / говядина / овощи) • Картофельная запеканка с сыром пармезан • Лазанья с говядиной • Веганская жареная лапша • Жареный картофель • Картофель фри Десерт:.
Ассорти выпечки • Свежие фрукты Хлебная корзина ассорти.

По субботам в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Круиз
  • Открытый бар
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
Pier 7, Dubai Marina Mall
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Отправление в 14:30. Пожалуйста, не опаздывайте!
  • Возрастное ограничение 21+
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Л
9 дек 2023
Все было просто великолепно, еда очень вкусная, персонал невероятно профессиональный
В
7 дек 2023
Н
17 ноя 2023
"Все было очень хорошо, еда очень хорошая и обслуживание тоже. Рекомендую, это очень хороший вариант.
"
С
18 сен 2023
VIP обязательно. Отпраздновали годовщину свадьбы, хорошее обслуживание и хорошие напитки.
О
10 ноя 2022
Я забронировал VIP-билет, и это было лучшее решение. Все напитки (алкогольные и безалкогольные) включены в VIP-пакет. Обладатели VIP-билетов сидят отдельно от остальных, и вам открывается лучший вид на верхннй палубу. Персонал очень дружелюбный и услужливый. . Отличная музыка, развлечения на борту. Идеальный круиз на мегаяхте!!!

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