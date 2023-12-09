Проходите на борт нашей супер яхты — мы отправляемся в четырехчасовое путешествие по Дубай Марине.
Джакузи, развлекательные зоны и атмосфера вечеринки с видами на Дубай — что может быть лучше? Посмотрите на уже знакомые достопримечательности с необычного ракурса.
Джакузи, развлекательные зоны и атмосфера вечеринки с видами на Дубай — что может быть лучше? Посмотрите на уже знакомые достопримечательности с необычного ракурса.
Ближайшие даты:
10
фев
фев
17
фев
фев
24
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Standart 21+ (питание + открытый бар)
|$81.90
|VIP 21+ (зарезервированное место + шампанское + неограниченные напитки)
|$136.70
Что вас ожидает:
- JBR
- Blue water
- Palm
- Dubai Eye
Описание
Что вас ожидает: Отдых в Дубае невозможно представить без морской прогулки. Мы предлагаем вам что-то особенное. Наша прогулка пройдет на роскошной супер яхте! Вас ожидает люксовый круиз с захватывающим видом на панорамы Дубая: JBR, Blue water, Palm, Dubai Eye. А также несколько развлекательных зон, бортовое джакузи, атмосфера вечеринки на верхней палубе, и Chill Lounge на главной палубе. Категории билетов:
Билеты Standart включают питание + круиз + открытый бар;
• VIP — зарезервированные места + шампанское + НЕОГРАНИЧЕННЫЕ напитки премиум-класса. Важная информация:
Отправление в 14:30. Пожалуйста, не опаздывайте!
• Возрастное ограничение 21+. Меню: Канапе:
• Курица тикка • Корн дог • Ассорти суши (Авокадо Маки и Каппа Маки) • Аранчини с помидорами и базиликом • Хара Бара кебаб Салат:
• Итальянский салат-паста • Греческий салат Вторые блюда:
Жареная рыба с соусом тартар • Нарезка (курица / говядина / овощи) • Картофельная запеканка с сыром пармезан • Лазанья с говядиной • Веганская жареная лапша • Жареный картофель • Картофель фри Десерт:.
Жареная рыба с соусом тартар • Нарезка (курица / говядина / овощи) • Картофельная запеканка с сыром пармезан • Лазанья с говядиной • Веганская жареная лапша • Жареный картофель • Картофель фри Десерт:.
Ассорти выпечки • Свежие фрукты Хлебная корзина ассорти.
По субботам в 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание
- Круиз
- Открытый бар
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
- Место начала и завершения?
- Pier 7, Dubai Marina Mall
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Отправление в 14:30. Пожалуйста, не опаздывайте!
- Возрастное ограничение 21+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лена
9 дек 2023
Все было просто великолепно, еда очень вкусная, персонал невероятно профессиональный
В
Виктория
7 дек 2023
Н
Наталья
17 ноя 2023
"Все было очень хорошо, еда очень хорошая и обслуживание тоже. Рекомендую, это очень хороший вариант.
"
"
С
Сергей
18 сен 2023
VIP обязательно. Отпраздновали годовщину свадьбы, хорошее обслуживание и хорошие напитки.
О
Олег
10 ноя 2022
Я забронировал VIP-билет, и это было лучшее решение. Все напитки (алкогольные и безалкогольные) включены в VIP-пакет. Обладатели VIP-билетов сидят отдельно от остальных, и вам открывается лучший вид на верхннй палубу. Персонал очень дружелюбный и услужливый. . Отличная музыка, развлечения на борту. Идеальный круиз на мегаяхте!!!
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