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  4. Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая

Встретиться с героями любимых фильмов и комиксов и прокатиться на захватывающих аттракционах

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
Добро пожаловать в самый большой в мире тематический парк Warner Bros! Вы проведете волшебный день, наслаждаясь красочными аттракционами, американскими горками и каруселями.

И всё это — в компании любимых героев голливудской киностудии: от Супермена и Чудо-Женщины до семейки Флинтстоун.

Весело будет всем!
$100 за трансфер
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен)
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У этой экскурсии1 отзыв
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Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая

Что вас ожидает

На встречу с любимыми героями!
Приехав в тематический парк Warner Bros, вы перенесетесь прямиком в Золотую эпоху Голливуда 30–50 годов: здесь вас ждут залитые вечерними огнями площади, рестораны, магазинчики и театрализованные шоу. В парке расположились 6 масштабных интерактивных зон, где вас встретят персонажи знаменитых фильмов и мультсериалов: Супермен и Бэтмен, кролик Багз Банни, семейство Флинтстоун и многие другие. А самые маленькие посетители смогут перенестись с красочный мир, созданный по мотивам «Скуби-Ду» и «Тома и Джерри».

Захватывающие аттракционы для всей семьи
В каждой тематической зоне вас будут ждать красочные и веселые аттракционы по мотивам мультфильмов, блокбастеров и комиксов. Вы сможете прокатиться на захватывающих американских горках, проплыть на доисторической лодке, стать членом экипажа космического корабля или жителем легендарного Готэма. Невероятные 4D-кинотеатры, скалодромы и веревочный парк, красочные карусели — каждый член семьи найдет развлечение по душе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер в парк и обратно, обед, а также входные билеты. Внутри парка сопровождение не предусмотрено.

Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая
Тематический парк «Warner Bros. World» — с трансфером из Дубая

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 января 2020
Сложно получить ответ от гида о времени и месте встречи. Задавала вопрос на сайте, гиду в WhatsApp несколько раз. Сообщения прочитываются, ответа нет. После обращения в службу поддержки ответили. Вместо начала экскурсии в 09:00, как указано на сайте, из отеля забрали в 10:30. Привезли на стоянку, где пересадили в большой автобус. Людей перетасовывали из одного автобуса в другие в течение часа. Около 12 выехали в парк, прибыли к 13:30, когда в парке уже было полно людей и везде ожидали огромные очереди.
Обещали забрать в 19:45, информации по номеру автобуса не дали. Я пришла в указанное место в 19:30. С 20:10 до 21:15 я общалась с сопровождавшей автобус, гидом, службой поддержки. Мне говорили про трафик, обещали то автобус, то машину. В 21:15 приехал автобус, которые вёз туристов из другого парка в Дубай. Несколько пассажиров в автобусе сделали мне замечание. Оказывается им было объявлено, что они едут забирать туристку, опоздавшую по своей вине. В Дубай привезли в 23:30.

Виктория проводит ещё 27 экскурсий

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5 отзывов
Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба
Если вы хотите за пару часов понять, почему Дубай по праву считается городом будущего, приглашаем вас прогуляться по новейшим достопримечательностям эмирата. Вы ощутите масштаб и роскошь набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра с его каналами и колоритными лодками абра. Услышите о дизайнерских и архитектурных особенностях современных символов эмирата. А после подниметесь к облакам — на смотровую площадку небоскреба Бурдж Халифа, откуда откроется, пожалуй, лучшая панорама всего Дубая!

Экскурсии для детей в Дубае

Дубай для детей и взрослыхДубай для детей и взрослыхДубай для детей и взрослых
$250 за экскурсию
5 часов
Посетить заповедник дикой природы, фантастический океанариум и дубайскую Венецию
Программа автомобильной экскурсии включает наиболее подходящие для семейного отдыха места сказочного Дубая. Вы познакомитесь с природными особенностями заповедника Рас Аль Хор и понаблюдаете за многочисленной стаей розовых фламинго, рассмотрите дома, напечатанные на 3D-принтере, и оцените великолепный океанариум, где у вас над головой будут проплывать акулы и скаты. А в завершение посетите колоритный комплекс с лазурными каналами, где я расскажу о традиционной архитектуре и быте древней Аравии.

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