Трансфер из аэропорта в Дубай

Добраться до отеля с комфортом: на современном авто, с опытным водителем

Индивидуальный трансфер из аэропорта — это лучшее решение для тех, кто ценит свое время, любит надежность и безопасность.

Наш водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в любой отель города за фиксированную цену.

Ваша поездка будет быстрой и приятной!
Трансфер из аэропорта в Дубай
Трансфер из аэропорта в Дубай
Трансфер из аэропорта в Дубай
Трансфер из аэропорта в Дубай
Трансфер из аэропорта в Дубай
Трансфер из аэропорта в Дубай

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту Дубая на современном автомобиле Toyota Camry. Стаж нашего водителя — 16 лет. Он прекрасно знает Дубай и выберет оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Кроме того, с нами вы можете не переживать за задержку рейса: мы самостоятельно отследим информацию по табло и будем ждать вас в нужное время.

Организационные детали

По запросу мы готовы организовать трансфер в другие эмираты: Шарджа — 70$, Аджман — 80$, Рас-эль-Хайма — 110$, Фуджейра — 130$.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Irina
Irina
Меня зовут Ирина. Я живу и работаю в Дубае. Также я замужем за человеком, родившемся в Эмиратах и прожившем здесь всю жизнь. Поэтому вы получите достоверную информацию о том, как рос и развивался Дубай. До скорой встречи!
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