Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту Дубая на современном автомобиле Toyota Camry. Стаж нашего водителя — 16 лет. Он прекрасно знает Дубай и выберет оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Кроме того, с нами вы можете не переживать за задержку рейса: мы самостоятельно отследим информацию по табло и будем ждать вас в нужное время.

Организационные детали

По запросу мы готовы организовать трансфер в другие эмираты: Шарджа — 70$, Аджман — 80$, Рас-эль-Хайма — 110$, Фуджейра — 130$.