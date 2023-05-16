Трансфер в Дубайский сафари-зоопарк

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Ответы на вопросы
Предлагаем вам услуги трансфера в Дубайский сафари-парк, обширные территории которого, охватывают более 119 гектаров земли.

Это один из самых больших зоопарков в мире, который предлагает уникальный опыт взаимодействия с дикой природой в их естественной среде обитания.
Трансфер в Дубайский сафари-зоопарк
Трансфер в Дубайский сафари-зоопарк
Трансфер в Дубайский сафари-зоопарк
Трансфер в Дубайский сафари-зоопарк
Трансфер в Дубайский сафари-зоопарк
Трансфер в Дубайский сафари-зоопарк
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
21
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Услуга индивидуального трансфера, предлагающая комфортабельные минивэны для перевозки из эмиратов Рас-Аль-Хайма, Ажмана и Шарджи в Дубайский сафари-зоопарк. Мы стремимся обеспечить вам приятное и удобное путешествие, позволяющее насладиться каждым моментом вашего отдыха.
  • Наши минивэны отличаются высоким уровнем комфорта и безопасности. Водители - опытные профессионалы, обеспечивающие безопасную и комфортную поездку до Дубайского сафари-зоопарка. Вы сможете насладиться волшебным миром дикой природы, пройдя через захватывающий сафари на открытом воздухе и исследовав разнообразие животных из разных уголков мира.

Важная информация:

Обрати внимание, что входные билеты не входят в данную услугу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты и питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ближайший магазин или ТЦ Рас-Аль-Хаймы и др эмират
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обрати внимание
  • Что входные билеты не входят в данную услугу. Вы сможете купить их онлайн или в кассах парка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
На весь день
Трансфер
Природа и пейзажи
Животные
Сафари
Зоопарк
Развлечения

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