Предлагаем вам услуги трансфера в Дубайский сафари-парк, обширные территории которого, охватывают более 119 гектаров земли.
Это один из самых больших зоопарков в мире, который предлагает уникальный опыт взаимодействия с дикой природой в их естественной среде обитания.
Это один из самых больших зоопарков в мире, который предлагает уникальный опыт взаимодействия с дикой природой в их естественной среде обитания.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Услуга индивидуального трансфера, предлагающая комфортабельные минивэны для перевозки из эмиратов Рас-Аль-Хайма, Ажмана и Шарджи в Дубайский сафари-зоопарк. Мы стремимся обеспечить вам приятное и удобное путешествие, позволяющее насладиться каждым моментом вашего отдыха.
- Наши минивэны отличаются высоким уровнем комфорта и безопасности. Водители - опытные профессионалы, обеспечивающие безопасную и комфортную поездку до Дубайского сафари-зоопарка. Вы сможете насладиться волшебным миром дикой природы, пройдя через захватывающий сафари на открытом воздухе и исследовав разнообразие животных из разных уголков мира.
Важная информация:Обрати внимание, что входные билеты не входят в данную услугу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты и питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ближайший магазин или ТЦ Рас-Аль-Хаймы и др эмиратЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обрати внимание
- Что входные билеты не входят в данную услугу. Вы сможете купить их онлайн или в кассах парка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Индивидуальные
Можно с детьми
На весь день
Трансфер
Природа и пейзажи
Животные
Сафари
Зоопарк
Развлечения
Похожие туры из Дубая
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
у вашего отеля
Завтра
18 мая
19 мая
20 мая
$63 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Покорить песчаные барханы, а после отдохнуть с другими путешественниками в деревне бедуинов
у вашего отеля в Дубае
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Дубай 2в1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
в вашем отеле
19 мая
20 мая
21 мая
22 мая
$260 за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании