Тур по Абу-Даби на целый день (все локации)

Тур по Абу-Даби на целый день

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Ответы на вопросы
Абу-Даби — это захватывающий дух гобелен пустынь, гор, пляжей, парков и дикой природы, создающий поистине потрясающий и завораживающий пейзаж, который оставит вас в восторге.
Тур по Абу-Даби на целый день (все локации)
Тур по Абу-Даби на целый день (все локации)
Тур по Абу-Даби на целый день (все локации)
Тур по Абу-Даби на целый день (все локации)
Тур по Абу-Даби на целый день (все локации)
Тур по Абу-Даби на целый день (все локации)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Абу-Даби — один из самых красивых природных ландшафтов в мире
Предлагаю вам тур на машине по эмирату Абу Даби, как индивидуальный так и групповой по всем достопримечательностям этого города. Водитель сопроводит вас от отеля и до. Так же в машине есть безлимитная вода. Желаю вам классного отдыха!
Вы увидите главную мечеть шейха Зайда и президентский дворец Каср Аль-Ватан. Парк Ferrari World, фудтрак-парк Last Exit, искусственные острова Яс Саадият, рынок фиников, отель Emirates Palace 5*, Мемориальный комплекс Founders Memorial (портрет шейха), улица Аль Батии — резиденция правителей.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Dubai, Mall of Emirates metro station
Завершение: Mall of Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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