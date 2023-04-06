Что вас ожидает:

Абу-Даби — один из самых красивых природных ландшафтов в мире

Предлагаю вам тур на машине по эмирату Абу Даби, как индивидуальный так и групповой по всем достопримечательностям этого города. Водитель сопроводит вас от отеля и до. Так же в машине есть безлимитная вода. Желаю вам классного отдыха!

Вы увидите главную мечеть шейха Зайда и президентский дворец Каср Аль-Ватан. Парк Ferrari World, фудтрак-парк Last Exit, искусственные острова Яс Саадият, рынок фиников, отель Emirates Palace 5*, Мемориальный комплекс Founders Memorial (портрет шейха), улица Аль Батии — резиденция правителей.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.