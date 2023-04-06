Тур по Абу-Даби на целый день
Абу-Даби — это захватывающий дух гобелен пустынь, гор, пляжей, парков и дикой природы, создающий поистине потрясающий и завораживающий пейзаж, который оставит вас в восторге.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Абу-Даби — один из самых красивых природных ландшафтов в мире
Предлагаю вам тур на машине по эмирату Абу Даби, как индивидуальный так и групповой по всем достопримечательностям этого города. Водитель сопроводит вас от отеля и до. Так же в машине есть безлимитная вода. Желаю вам классного отдыха!
Вы увидите главную мечеть шейха Зайда и президентский дворец Каср Аль-Ватан. Парк Ferrari World, фудтрак-парк Last Exit, искусственные острова Яс Саадият, рынок фиников, отель Emirates Palace 5*, Мемориальный комплекс Founders Memorial (портрет шейха), улица Аль Батии — резиденция правителей.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Dubai, Mall of Emirates metro stationЗавершение: Mall of Emirates
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Индивидуальные
Религиозные
Выездные
На весь день
Мечеть шейха Зайда
Популярные места
Дубай-Марина
Парк Феррари
Развлечения
Парки аттракционов
Похожие туры из Дубая
Мини-группа
Фарух
Очень популярно сейчас
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ и понять культуру страны за 1 день
у вашего отеля
Завтра
8 апр
9 апр
11 апр
$55 за человека
Индивидуальная
Тимур
Абу-Даби - город мечты
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
из отеля
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
$450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Эмиль
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
удобное для вас место: отель, торговый центр, круи...
24 апр
25 апр
26 апр
27 апр
$350 за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии