Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию», Престижный район высоток Дубай Марина и его окрестности.
Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов.
А так же самой большой искусственный сад из живых цветов и развлекательные комплексы и торговые центры на открытом воздухе детскими аттракционами. Окунетесь в пляжах аравийского залива и многое другое.
Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов.
А так же самой большой искусственный сад из живых цветов и развлекательные комплексы и торговые центры на открытом воздухе детскими аттракционами. Окунетесь в пляжах аравийского залива и многое другое.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Burj Khalifa
- Dubai mall
- Global village
- Miracle Garden
- JBR beach
- Dubai Marina
- La Mer beach
- Kite beach
- Dubai Frame
- Al Seef Old Dubai…
Описание
Что вас ожидает: Дубайское сокровище: Увлекательное путешествие по городу • Старый город Дубая! Шоппинг по желанию туристов в меховые, кожаные салоны.
- Global village-миниатюры стран-закрыт. Откроется в октябре.
- Blue Waters-новый остров, там где колесо обозрения AIN DUBAI • Визитная карта Дубая-Burj Al Arab, (отель Парус) фото стоп.
- Арабская Венеция, рынок Мадинат, отель Al Qasr (все в одном месте) • Аллея позолоченных арабских скакунов. Фото стоп.
- Насыпной пальмовый остров, отель Атлантис, прогулка по набережной!
- Арабская Монако, Дубай Марина район, прогулка.
- Торговый комплекс Дубай-молл, самый большой в мире.
- Поющие и танцующие фонтаны возле башни Халифы или на пальмовом острове (на выбор) • Большой океанариум (билеты покупаются по желанию за дп) • Водопад бедуинов, ловцы за жемчугом (в Дубай молле) • Поднятие на самое высокое здание в мире Халифа. Билеты доп. плата!
- Поднятие на смотровую Dubai frame или смотровая пальмы (на выбор, дп) • Парк бабочек или парк цветов. На выбор. Билеты покупаются на месте! Парк цветов закрыт, откроется осенью.
- Резиденция шейха Дубая, прогулка Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Безлимитная вода
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У вашего отеляЗавершение: До вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Отмена возможна в любое время
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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