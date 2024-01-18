Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию», Престижный район высоток Дубай Марина и его окрестности.



Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов.



А так же самой большой искусственный сад из живых цветов и развлекательные комплексы и торговые центры на открытом воздухе детскими аттракционами. Окунетесь в пляжах аравийского залива и многое другое.