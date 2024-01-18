Тур по Дубаю на целый день

Групповая экскурсия в Дубае
Вы посетите все самые интересные районы эмирата: Старый город Дейра, фешенебельную Джумейру, насыпные пальмовые острова и даже «арабскую Венецию», Престижный район высоток Дубай Марина и его окрестности.

Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов.

А так же самой большой искусственный сад из живых цветов и развлекательные комплексы и торговые центры на открытом воздухе детскими аттракционами. Окунетесь в пляжах аравийского залива и многое другое.
Тур по Дубаю на целый день
Тур по Дубаю на целый день
Тур по Дубаю на целый день
Тур по Дубаю на целый день
Тур по Дубаю на целый день
Тур по Дубаю на целый день
Тур по Дубаю на целый день
Ближайшие даты:
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
22
янв
23
янв
24
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Burj Khalifa
  • Dubai mall
  • Global village
  • Miracle Garden
  • JBR beach
  • Dubai Marina
  • La Mer beach
  • Kite beach
  • Dubai Frame
  • Al Seef Old Dubai…

Описание

Что вас ожидает: Дубайское сокровище: Увлекательное путешествие по городу • Старый город Дубая! Шоппинг по желанию туристов в меховые, кожаные салоны.
  • Global village-миниатюры стран-закрыт. Откроется в октябре.
  • Blue Waters-новый остров, там где колесо обозрения AIN DUBAI • Визитная карта Дубая-Burj Al Arab, (отель Парус) фото стоп.
  • Арабская Венеция, рынок Мадинат, отель Al Qasr (все в одном месте) • Аллея позолоченных арабских скакунов. Фото стоп.
  • Насыпной пальмовый остров, отель Атлантис, прогулка по набережной!
  • Арабская Монако, Дубай Марина район, прогулка.
  • Торговый комплекс Дубай-молл, самый большой в мире.
  • Поющие и танцующие фонтаны возле башни Халифы или на пальмовом острове (на выбор) • Большой океанариум (билеты покупаются по желанию за дп) • Водопад бедуинов, ловцы за жемчугом (в Дубай молле) • Поднятие на самое высокое здание в мире Халифа. Билеты доп. плата!
  • Поднятие на смотровую Dubai frame или смотровая пальмы (на выбор, дп) • Парк бабочек или парк цветов. На выбор. Билеты покупаются на месте! Парк цветов закрыт, откроется осенью.
  • Резиденция шейха Дубая, прогулка Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Безлимитная вода
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: До вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Отмена возможна в любое время
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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