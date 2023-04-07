Посетим самые топовые места крупнейшего города ОАЭ на обзорной экскурсии.

Восточные традиции и ультрасовременная архитектура.

Погружаемся в местный колорит, изучаем арабскую жизнь со всех сторон. Восторгаемся и влюбляемся в удивительный Дубай!

В удобном формате на комфортабельном автомобиле.

Программа путешествия обсуждается и корректируется по вашему желанию. Хорошее настроение, шутки и позитивные эмоции включены в стоимость! У нас нет dress-koda и стереотипных запретов. Только интересная достоверная информация, а также свободное время на прогулки и фотографирование.

Наш маршрут: