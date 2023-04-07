Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Район Jumeirah
- Шоссе шейха Зайда
- Бурдж Аль Араб 7* (ПАРУС)
- Арабская Венеция
- Остров Palm Jumeirah
- Отель Атлантис
- Рамка Дубая
- Небоскребы и роскошь Дубай-Марины
- Остров Blue Waters Island Dubai, колесо обозрения Ain Dubai
- Дубай Молл. Океанариум и «Ловцы жемчуга»
- Бурдж Халифа и шоу фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посетим самые топовые места крупнейшего города ОАЭ на обзорной экскурсии.
Восточные традиции и ультрасовременная архитектура.
Погружаемся в местный колорит, изучаем арабскую жизнь со всех сторон. Восторгаемся и влюбляемся в удивительный Дубай!
В удобном формате на комфортабельном автомобиле.
Программа путешествия обсуждается и корректируется по вашему желанию. Хорошее настроение, шутки и позитивные эмоции включены в стоимость! У нас нет dress-koda и стереотипных запретов. Только интересная достоверная информация, а также свободное время на прогулки и фотографирование.
Наш маршрут:
- Район Jumeirah. Мы посетим несколько элитных отелей на побережье Персидского залива, увидим отель Бурдж Аль Араб 7* (ПАРУС).
- Прогулка по Мадинат Джумейра (район Арабской Венеции).
- Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Гуляем по внешнему периметру Пальмы. Фото-стопы с яркими видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
- Прогулка по современному району Дубай-Марина. Вы полюбуетесь небоскребами и роскошными яхтами.
- Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai, где находится самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
- Дубай Молл и Бурдж Халифа. Просмотр океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. Шоу фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж Халифа.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Входные билеты покупаются заранее или на месте:
- Смотровые площадки Palm View и Skyview
- Рамка Дубая
- Бурдж-Халифа
- Аквариум в Дубай Молл
- Место начала и завершения?
- Любой отель Дубая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Экскурсия на комфортабельном минивэне
- При необходимости организую шопинг и сделаем остановку на обед
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Индивидуальные
Пешеходные
На машине
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Трансфер
Обзорные
Дубай-Марина
Популярные места
Шопинг
Похожие туры из Дубая
Круиз
Виктория
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
$45 за человека
Индивидуальная
Азиз
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Дониёр
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра
8 апр
9 апр
10 апр
$250 за всё до 6 чел.
Заказать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии