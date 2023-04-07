Уникальный Дубай за 7 часов

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Уникальный Дубай за 7 часов
Уникальный Дубай за 7 часов
Уникальный Дубай за 7 часов
Уникальный Дубай за 7 часов
Уникальный Дубай за 7 часов
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Что вас ожидает:

  • Район Jumeirah
  • Шоссе шейха Зайда
  • Бурдж Аль Араб 7* (ПАРУС)
  • Арабская Венеция
  • Остров Palm Jumeirah
  • Отель Атлантис
  • Рамка Дубая
  • Небоскребы и роскошь Дубай-Марины
  • Остров Blue Waters Island Dubai, колесо обозрения Ain Dubai
  • Дубай Молл. Океанариум и «Ловцы жемчуга»
  • Бурдж Халифа и шоу фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посетим самые топовые места крупнейшего города ОАЭ на обзорной экскурсии.
Восточные традиции и ультрасовременная архитектура.
Погружаемся в местный колорит, изучаем арабскую жизнь со всех сторон. Восторгаемся и влюбляемся в удивительный Дубай!
В удобном формате на комфортабельном автомобиле.
Программа путешествия обсуждается и корректируется по вашему желанию. Хорошее настроение, шутки и позитивные эмоции включены в стоимость! У нас нет dress-koda и стереотипных запретов. Только интересная достоверная информация, а также свободное время на прогулки и фотографирование.

Наш маршрут:

  • Район Jumeirah. Мы посетим несколько элитных отелей на побережье Персидского залива, увидим отель Бурдж Аль Араб 7* (ПАРУС).
  • Прогулка по Мадинат Джумейра (район Арабской Венеции).
  • Остров Palm Jumeirah — грандиозный насыпной остров с множеством отелей 5*. Гуляем по внешнему периметру Пальмы. Фото-стопы с яркими видами на порт, на отели Парус и Атлантис.
  • Прогулка по современному району Дубай-Марина. Вы полюбуетесь небоскребами и роскошными яхтами.
  • Прогулка по новому искусственному острову Blue Waters Island Dubai, где находится самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
  • Дубай Молл и Бурдж Халифа. Просмотр океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл. Шоу фонтанов у высочайшей башни мира Бурдж Халифа.

Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты покупаются заранее или на месте:
  • Смотровые площадки Palm View и Skyview
  • Рамка Дубая
  • Бурдж-Халифа
  • Аквариум в Дубай Молл
Место начала и завершения?
Любой отель Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия на комфортабельном минивэне
  • При необходимости организую шопинг и сделаем остановку на обед
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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