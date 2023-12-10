В Дубай из Севера «Рас-Аль-Хайма» за эмоциями

Индивидуальный трансфер в Дубае
В Дубай из Севера «Рас-Аль-Хайма» за эмоциями
В Дубай из Севера «Рас-Аль-Хайма» за эмоциями
В Дубай из Севера «Рас-Аль-Хайма» за эмоциями
В Дубай из Севера «Рас-Аль-Хайма» за эмоциями
В Дубай из Севера «Рас-Аль-Хайма» за эмоциями
Ближайшие даты:
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
16
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Парк цветов
  • Парус
  • Арабская Венеция
  • Острав Пальма
  • Район Марина
  • Музей будущего
  • Бурж Халифа
  • Дубай Фонтан
  • Океанариум

Описание

Почему с нами? Всё просто, мы хотим видеть в Ваших глазах всплеск от полученных эмоций вид от этого мы получаем вдохновение и стараемся, ещё больше. Мы команда гидов которые получают удовольствие от своей работы. С нами, Вы узнаете весь тот не легкий путь которые прошли местные жители от кочевничество по пустыне до создание страны в который мечтает попасть каждый житель планеты. Наши экскурсии авторские, мы подберем для каждой семьи или группы друзей индивидуальный маршрут. Но если Вы в первый раз в ОАЭ то для Вас у нас есть уже маршрут который не оставит не одного любителя путешествий равнодушным.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Хорошое настроение
  • Wi-Fi limited
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Важное информация для туристов:
  • Будьте готовы получить максимально позитивные эмоции
  • Об остальном мы сами позаботимся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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