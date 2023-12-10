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Что вас ожидает:
- Парк цветов
- Парус
- Арабская Венеция
- Острав Пальма
- Район Марина
- Музей будущего
- Бурж Халифа
- Дубай Фонтан
- Океанариум
Описание
Почему с нами? Всё просто, мы хотим видеть в Ваших глазах всплеск от полученных эмоций вид от этого мы получаем вдохновение и стараемся, ещё больше. Мы команда гидов которые получают удовольствие от своей работы. С нами, Вы узнаете весь тот не легкий путь которые прошли местные жители от кочевничество по пустыне до создание страны в который мечтает попасть каждый житель планеты. Наши экскурсии авторские, мы подберем для каждой семьи или группы друзей индивидуальный маршрут. Но если Вы в первый раз в ОАЭ то для Вас у нас есть уже маршрут который не оставит не одного любителя путешествий равнодушным.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Хорошое настроение
- Wi-Fi limited
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Важное информация для туристов:
- Будьте готовы получить максимально позитивные эмоции
- Об остальном мы сами позаботимся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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