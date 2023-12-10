Описание

Почему с нами? Всё просто, мы хотим видеть в Ваших глазах всплеск от полученных эмоций вид от этого мы получаем вдохновение и стараемся, ещё больше. Мы команда гидов которые получают удовольствие от своей работы. С нами, Вы узнаете весь тот не легкий путь которые прошли местные жители от кочевничество по пустыне до создание страны в который мечтает попасть каждый житель планеты. Наши экскурсии авторские, мы подберем для каждой семьи или группы друзей индивидуальный маршрут. Но если Вы в первый раз в ОАЭ то для Вас у нас есть уже маршрут который не оставит не одного любителя путешествий равнодушным.