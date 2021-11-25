Что вас ожидает

Маршрут, спланированный по вашим пожеланиям

У вас уже есть список мест мечты в Дубае? Напишите мне о них, и я радостью вас проконсультирую. Подскажу, что реально посмотреть на одной экскурсии. Мы заранее обговорим все детали: маршрут, удобное время, интересные вам темы и покупку входных билетов.

Что можно посмотреть

Dubai Marina — район роскошной жизни с небоскребами и яхтами

— район роскошной жизни с небоскребами и яхтами Blue Waters — местный Сингапур, где можно покататься на крупнейшем в мире колесе обозрения

— местный Сингапур, где можно покататься на крупнейшем в мире колесе обозрения Palm Jumeirah — знаменитый насыпной остров, куда мы попадем через подземный тоннель и монорельс. На Пальме можно посетить курорт Атлантис с аквапарком и Аквариумом.

— знаменитый насыпной остров, куда мы попадем через подземный тоннель и монорельс. На Пальме можно посетить курорт Атлантис с аквапарком и Аквариумом. Madinat Jumeirah и Burj Al Arab — вас ждут каналы и улочки Дубайской Венеции и 7-звездочный отель-парус

— вас ждут каналы и улочки Дубайской Венеции и 7-звездочный отель-парус Burj Khalifa и Dubai Fountains — самая высокая башня на Земле (163 этажа) и грандиозное шоу поющих фонтанов

— самая высокая башня на Земле (163 этажа) и грандиозное шоу поющих фонтанов City Walk — район для прогулок по пешеходным бульварам и улочкам в европейском стиле

— район для прогулок по пешеходным бульварам и улочкам в европейском стиле Miracle Garden — огромный цветочный парк, над которым работали лучшие ландшафтные дизайнеры. Из цветов тысячи оттенков и ароматов здесь созданы разнообразные фигуры.

— огромный цветочный парк, над которым работали лучшие ландшафтные дизайнеры. Из цветов тысячи оттенков и ароматов здесь созданы разнообразные фигуры. Dubai Frame — здание в форме рамки для фото, которое символично делит Дубай на две части: новую с небоскребами и старую с аутентичными домами и мечетями

— здание в форме рамки для фото, которое символично делит Дубай на две части: новую с небоскребами и старую с аутентичными домами и мечетями Old city , где вы откроете историческое наследие Эмиратов, побродите по рынкам золота и специй, пересечете канал на Дубай крик на традиционной лодке абра и заглянете в музей

, где вы откроете историческое наследие Эмиратов, побродите по рынкам золота и специй, пересечете канал на Дубай крик на традиционной лодке абра и заглянете в музей Green Planet — тропический лес посреди мегаполиса. В этой футуристичной оранжерее вы увидите более 3000 представителей экзотической флоры и фауны.

— тропический лес посреди мегаполиса. В этой футуристичной оранжерее вы увидите более 3000 представителей экзотической флоры и фауны. Global Village — тематическая сезонная ярмарка под открытым небом. На берегу искусственной реки здесь построены павильоны, представляющие страны мира: можно полюбоваться народными танцами, попробовать национальную кухню, купить сувениры.

И десятки других достопримечательностей.

Всё, что вы хотели знать об ОАЭ

Какой бы ни была наша программа, я дам вам полную информацию об объектах, о прошлом и настоящем Дубая. Расскажу о местных традициях, ценностях и домашнем укладе. Отвечу на вопросы и посоветую, как провести следующие дни в этой удивительной стране.

Организационные детали