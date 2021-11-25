Ваш Дубай: экскурсия-конструктор

Составим интересный вам маршрут — и вперед!

Экскурсия-конструктор — это неограниченная свобода выбора и маршрут, спланированный специально для вас.

Мы заранее обсудим ваши пожелания: можно посмотреть на ультрасовременные строения или заплутать в улочках Старого Дубая, уехать на остров-пальму или полюбоваться цветами в Саду Чудес.

Куда бы мы ни отправились, я расскажу главное о Дубае, помогу понять и полюбить ОАЭ.
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Ваш Дубай: экскурсия-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Маршрут, спланированный по вашим пожеланиям

У вас уже есть список мест мечты в Дубае? Напишите мне о них, и я радостью вас проконсультирую. Подскажу, что реально посмотреть на одной экскурсии. Мы заранее обговорим все детали: маршрут, удобное время, интересные вам темы и покупку входных билетов.

Что можно посмотреть

  • Dubai Marina — район роскошной жизни с небоскребами и яхтами
  • Blue Waters — местный Сингапур, где можно покататься на крупнейшем в мире колесе обозрения
  • Palm Jumeirah — знаменитый насыпной остров, куда мы попадем через подземный тоннель и монорельс. На Пальме можно посетить курорт Атлантис с аквапарком и Аквариумом.
  • Madinat Jumeirah и Burj Al Arab — вас ждут каналы и улочки Дубайской Венеции и 7-звездочный отель-парус
  • Burj Khalifa и Dubai Fountains — самая высокая башня на Земле (163 этажа) и грандиозное шоу поющих фонтанов
  • City Walk — район для прогулок по пешеходным бульварам и улочкам в европейском стиле
  • Miracle Garden — огромный цветочный парк, над которым работали лучшие ландшафтные дизайнеры. Из цветов тысячи оттенков и ароматов здесь созданы разнообразные фигуры.
  • Dubai Frame — здание в форме рамки для фото, которое символично делит Дубай на две части: новую с небоскребами и старую с аутентичными домами и мечетями
  • Old city, где вы откроете историческое наследие Эмиратов, побродите по рынкам золота и специй, пересечете канал на Дубай крик на традиционной лодке абра и заглянете в музей
  • Green Planet — тропический лес посреди мегаполиса. В этой футуристичной оранжерее вы увидите более 3000 представителей экзотической флоры и фауны.
  • Global Village — тематическая сезонная ярмарка под открытым небом. На берегу искусственной реки здесь построены павильоны, представляющие страны мира: можно полюбоваться народными танцами, попробовать национальную кухню, купить сувениры.

И десятки других достопримечательностей.

Всё, что вы хотели знать об ОАЭ
Какой бы ни была наша программа, я дам вам полную информацию об объектах, о прошлом и настоящем Дубая. Расскажу о местных традициях, ценностях и домашнем укладе. Отвечу на вопросы и посоветую, как провести следующие дни в этой удивительной стране.

Организационные детали

  • Стоимость указана за 2-часовую экскурсию (этого хватит для изучения одной локации). Длительность можно увеличить с доплатой из расчета 60$ в час.
  • Я буду вашим гидом, за рулем будет мой муж (стаж вождения — 16 лет)
  • Экскурсию можно начать и закончить в других эмиратах. Стоимость в этом случае составит:
    — Из Шарджи 75$
    — Из Аджмана 75$
    — из Рас эль Хаймы 120$
    — Путешественников из Абу-Даби временно не забираем, к сожалению
  • По желанию можно добавить фотосопровождение. Через 7 дней после экскурсии вы получите фото в ретуши и 30-50 фото в цветокоррекции (исходники — по желанию). Стоимость услуги — 40$.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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