Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

Дубай Марина и Пальмовый остров

Вы посетите фешенебельный район Дубай Марина с роскошными яхтами и потрясающей набережной, проедете по рукотворному Пальмовому острову и оцените его главное украшение — отель 🏨 Атлантис. А также погуляете по «Дубайской Венеции», покатаетесь на традиционной арабской лодочке и полюбуетесь знаменитым отелем Бурдж-эль-Араб, построенным в виде паруса.

Дубай Молл и шоу поющих фонтанов

Скоростное шоссе шейха Зайда приведет нас к самому знаменитому торговому центру Эмиратов — Дубай Моллу. Вы увидите его красочный аквариум, насладитесь шоу поющих фонтанов и рассмотрите легендарный небоскреб Бурдж Халифа. Я расскажу, как его создавали, с какими зданиями мира он конкурирует по высоте и в какое время на него лучше подниматься.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.