Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Ваш идеальный день в Дубае

Увидеть все самые яркие достопримечательности города и раскрыть его необычную историю

Елена
Елена – Гид из Дубая
Дубай покорит вас небоскребами, живописными набережными, шикарными отелями и передовыми технологиями.

Вы услышите, как он развивался и какие у него планы на будущее.

Проедете в тоннеле под морем, покатаетесь на традиционной арабской лодочке и оцените гармоничное сочетание ультрасовременной архитектуры и таинственного восточного колорита.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $48 за экскурсию

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Ваш идеальный день в Дубае
Ваш идеальный день в Дубае

Что вас ожидает

Дубай Марина и Пальмовый остров
Вы посетите фешенебельный район Дубай Марина с роскошными яхтами и потрясающей набережной, проедете по рукотворному Пальмовому острову и оцените его главное украшение — отель 🏨 Атлантис. А также погуляете по «Дубайской Венеции», покатаетесь на традиционной арабской лодочке и полюбуетесь знаменитым отелем Бурдж-эль-Араб, построенным в виде паруса.

Дубай Молл и шоу поющих фонтанов
Скоростное шоссе шейха Зайда приведет нас к самому знаменитому торговому центру Эмиратов — Дубай Моллу. Вы увидите его красочный аквариум, насладитесь шоу поющих фонтанов и рассмотрите легендарный небоскреб Бурдж Халифа. Я расскажу, как его создавали, с какими зданиями мира он конкурирует по высоте и в какое время на него лучше подниматься.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Ваш идеальный день в Дубае
Ваш идеальный день в Дубае
Ваш идеальный день в Дубае
Ваш идеальный день в Дубае
Ваш идеальный день в Дубае
Ваш идеальный день в Дубае
Ваш идеальный день в Дубае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я творческий, ответственный, доброжелательный гид с чувством юмора. Сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя в Эмиратах как дома и получили максимальное удовольствие от отдыха. Надеюсь на скорую встречу!
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