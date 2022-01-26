Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение

С комфортом и без волнений посетить всемирную выставку в Дубае

Входной билет
Экспо — это почти две сотни павильонов, и минимум 30 из них заслуживают вашего внимания.

Мы поможем вам оптимально распланировать день на выставке, отвезем и привезем обратно.

Вы без очереди исследуете самые любопытные павильоны, впечатлитесь идеями и технологиями — и убедитесь, что будущее уже наступило.
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Ваша поездка на Экспо: бронирование билетов без очередей, трансфер и сопровождение
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сервис для посещения Экспо

Наш сотрудник подскажет, какие павильоны лучше посетить, и забронирует для вас билеты на саму выставку, а также проход без очереди в павильоны — в правильной последовательности, чтобы все павильоны были по пути и в нужное время!
В день экскурсии отвезет вас к Экспо, поможет вам не заблудиться на ее территории — что случается даже при наличии карты. В его сопровождении вы посетите все нужные павильоны, а после вернетесь в отель.

Экспо: планета в миниатюре

Каждый павильон представляет одну из стран и отражает национальный колорит, важнейшие исторические события и идеи технологичного и экологичного будущего. А еще горячо рекомендуем к посещению тематические зоны «Мобильность», «Устойчивое развитие» и «Возможности».
Вся территория Экспо потрясающе оформлена: современные инсталляции, обилие зелени, множество зон отдыха, есть детские площадки и т. д. Вы также сможете увидеть шоу фонтанов и представление на основной сцене Al Wasl Plaza — и насладиться атмосферой праздника.

Организационные детали

  • На выставку с вами отправится один из русскоговорящих сотрудников нашей компании
  • Экспо в Дубае проводится до 31 марта 2022 года
  • Для посещения Экспо обязательно нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест

Что входит в стоимость

  • Планирование вашего пребывания на Экспо, заказ билетов и бронирование прохода без очереди в павильоны
  • Трансфер туда и обратно на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества путешественников)

Дополнительные расходы

  • Входной билет на Экспо: 25 долларов с человека, дети до 16 лет и гости старше 65 лет бесплатно
  • Питание на выставке (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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