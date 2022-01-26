Наш сотрудник подскажет, какие павильоны лучше посетить, и забронирует для вас билеты на саму выставку, а также проход без очереди в павильоны — в правильной последовательности, чтобы все павильоны были по пути и в нужное время!
В день экскурсии отвезет вас к Экспо, поможет вам не заблудиться на ее территории — что случается даже при наличии карты. В его сопровождении вы посетите все нужные павильоны, а после вернетесь в отель.
Каждый павильон представляет одну из стран и отражает национальный колорит, важнейшие исторические события и идеи технологичного и экологичного будущего. А еще горячо рекомендуем к посещению тематические зоны «Мобильность», «Устойчивое развитие» и «Возможности».
Вся территория Экспо потрясающе оформлена: современные инсталляции, обилие зелени, множество зон отдыха, есть детские площадки и т. д. Вы также сможете увидеть шоу фонтанов и представление на основной сцене Al Wasl Plaza — и насладиться атмосферой праздника.