Badshah T. проводит ещё 6 экскурсий

Сначала словно прыжок в пропасть, а затем захватывающий взлет на барханы — все это ожидает вас. Вы можете довериться нашим опытным водителям и увидеть пустыню на невероятной скорости.
Что не входит
- Трансфер из районов Баб-Аль-Шамс
- Джебель-Али
- Sport-Motor City и курорта Al Maha.
Начало и место завершения
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
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