Дубай Крик - морской рукав естественного происхождения, протянувшийся от Персидского залива вглубь эмирата Дубай на 14 километров и делящий город 🏙️ Дубай на две части.
Мы предлагаем Вам насладиться этой красотой во время вечерней прогулки на деревянном арабском судне Доу (Dhow). В течение двухчасового круиза Вам предоставиться ужин в виде шведского стола, и традиционных напитков.
Маршрут судна пролегает через историческую часть города.
Что входит
Морской круиз, прохладный морской бриз, очарование огней ночного города и обзорный вид на самые красивые исторических здания и «визитные карточки» города
Транспорт к месту проведения экскурсии из Дубая
Роскошный шведский стол с едой и напитками
Что не входит
Личные расходы туристов
Алкогольные напитки
Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.