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Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером

4.9
11 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Красота вечернего эмирата откроется с новой стороны для тех, кто решит отужинать во время круиза на корабле 🛳️.

К вашему удовольствию будут представлены: роскошный шведский стол с едой и напитками, прохладный морской бриз, очарование огней ночного города.

Продолжительность прогулки на деревянном арабском судне: 2 часа.
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Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером

Что вы увидите

  • район Дейра-Крик
Дубай Крик - морской рукав естественного происхождения, протянувшийся от Персидского залива вглубь эмирата Дубай на 14 километров и делящий город 🏙️ Дубай на две части.
Мы предлагаем Вам насладиться этой красотой во время вечерней прогулки на деревянном арабском судне Доу (Dhow). В течение двухчасового круиза Вам предоставиться ужин в виде шведского стола, и традиционных напитков.
Маршрут судна пролегает через историческую часть города.
Что входит
  • Морской круиз, прохладный морской бриз, очарование огней ночного города и обзорный вид на самые красивые исторических здания и «визитные карточки» города
  • Транспорт к месту проведения экскурсии из Дубая
  • Роскошный шведский стол с едой и напитками
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Алкогольные напитки
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером

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GetYourGuide
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11 отзывов оставили туристы

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