Дубай Крик - морской рукав естественного происхождения, протянувшийся от Персидского залива вглубь эмирата Дубай на 14 километров и делящий город 🏙️ Дубай на две части.

Мы предлагаем Вам насладиться этой красотой во время вечерней прогулки на деревянном арабском судне Доу (Dhow). В течение двухчасового круиза Вам предоставиться ужин в виде шведского стола, и традиционных напитков.

Маршрут судна пролегает через историческую часть города.