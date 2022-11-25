Ежедневно с 10:00 до 18:00.

Входной билет в аквапарк Laguna

Проведите прекрасный день с друзьями, семьей в аквапарке Laguna

4.8
4 отзыва
Проведите прекрасный день с друзьями, семьей в аквапарке Laguna в Дубае. Расслабьтесь и насладитесь потрясающим видом на Арабский залив и горизонт. Уникальный комплекс водных горок — первый в своем роде.

Прокатитесь на горке свободного падения с тройной петлей, на горке The saucer вы пронесетесь через темный туннель с крутыми поворотами.
Входной билет в аквапарк Laguna
Входной билет в аквапарк Laguna
Входной билет в аквапарк Laguna
Входной билет в аквапарк Laguna
Входной билет в аквапарк Laguna
Входной билет в аквапарк Laguna
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Описание

Что вас ждет

Аквапарк Laguna расположен в центральной части района Ла-Мер и состоит из пяти основных зон с магазинами и ресторанами. Аквапарк имеет прямой доступ к пляжу, где вы можете беззаботно провести время на берегу моря.
Уникальный комплекс водных горок — первый в своем роде. Прокатитесь на горке свободного падения с тройной петлей, встаньте лицом друг к другу, когда пол уйдет из под ваших ног, а вы полетите вниз. На горке The saucer вы пронесетесь через темный туннель с крутыми поворотами. Верхние потоки и пороги делают ленивую реку не такой уж и ленивой!
WaveOz – уникальный для ОАЭ серфинг-аттракцион со 180-градусной, полностью надувной поверхностью для скольжения, простирающейся на 57 метров от стены до стены.
Дети всех возрастов смогут повеселиться в парке на специальной горкой Splash Pad для малышей парком и Aqua Play для детей от 4 до 12 лет с петляющими горками и опрокидывающимся ведром. Пока дети играют, взрослые могут отдохнуть в высококлассном лаундже у бассейна с прямым выходом на пляж.

Важно знать:

Допуск на горки основывается на росте, а не на возрасте. Гости, рост которых превышает 1,2 метра, считаются взрослыми и, соответственно, должны бронировать взрослый билет, несмотря на возраст. Гости ростом ниже 1,2 метра могут забронировать детский билет.

Возьмите с собой:

  • купальный костюм,
  • солнцезащитный крем,
  • шапочка для плавания,

В стоимость экскурсии включено:

  • вход в аквапарк Laguna,
  • доступ ко всем аттракционам, горкам и развлечениям в аквапарке Laguna Waterpark,
  • доступ к пляжу Ла-Мер,
  • спасательные жилеты,
  • парковка до 4 часов в подземном паркинге,
  • бесплатный wi-fi.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда и напитки,
  • полотенца и шкафчики для одежды.

Ежедневно с 10:00 до 18:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в аквапарк Laguna
  • Доступ ко всем аттракционам, горкам и развлечениям в аквапарке Laguna Waterpark
  • Доступ к пляжу Ла-Мер
  • Спасательные жилеты
  • Парковка до 4 часов в подземном паркинге
  • Бесплатный wi-fi
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Полотенца и шкафчики для одежды
Место начала и завершения?
Аквапарк Laguna, Ла-Мер, Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
2
1
Н
25 ноя 2022
Ездили с детьми: 2 девочки 4 и 11 лет. Парк подходит для всех. Горки на любой вкус: с ощущениями и спокойнее для малыша. Вся семья получила массу удовольствия. К тому же не так много людей. Просто не забудьте заказать такси на обратный путь, особенно если вы хотите уехать, когда парк закроется (18:00).
Н
15 ноя 2022
Никаких очередей у входа в парк, замечательная чистота всего парка, весь персонал очень внимательный. Горки очень разные, но отлично подойдут и для дня отдыха, и для острых ощущений. Подумайте о том, чтобы надеть шлепанцы или шлепанцы, потому что на самом деле пол остается очень теплым. Мы советуем этот парк обязательно посетить.
З
10 ноя 2022
Аквапарк Laguna - мой личный фаворит. Не так дорого, супер вкусные напитки и еда по доступным ценам. Совсем не многолюдно, 5 веселых горок. Поскольку мы не предпочитаем толпы на горках и шезлонгах, мы даем этому аквапарк 5 * также потому, что дизайн парка мне понравился. Как и во всех аквапарках, важно брать с собой обувь для купания.
А
5 ноя 2022
Отличный день в небольшом, но красивом аквапарке. Мы были в октябре. Нет очередей, нет раздраженных сотрудников. Наоборот, все были очень дружелюбны и всегда готовы к веселью. Здесь нет бесконечного количества горок, но нам этого было достаточно.

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