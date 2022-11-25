Ежедневно с 10:00 до 18:00.

Что вас ждет

Аквапарк Laguna расположен в центральной части района Ла-Мер и состоит из пяти основных зон с магазинами и ресторанами. Аквапарк имеет прямой доступ к пляжу, где вы можете беззаботно провести время на берегу моря.

Уникальный комплекс водных горок — первый в своем роде. Прокатитесь на горке свободного падения с тройной петлей, встаньте лицом друг к другу, когда пол уйдет из под ваших ног, а вы полетите вниз. На горке The saucer вы пронесетесь через темный туннель с крутыми поворотами. Верхние потоки и пороги делают ленивую реку не такой уж и ленивой!

WaveOz – уникальный для ОАЭ серфинг-аттракцион со 180-градусной, полностью надувной поверхностью для скольжения, простирающейся на 57 метров от стены до стены.

Дети всех возрастов смогут повеселиться в парке на специальной горкой Splash Pad для малышей парком и Aqua Play для детей от 4 до 12 лет с петляющими горками и опрокидывающимся ведром. Пока дети играют, взрослые могут отдохнуть в высококлассном лаундже у бассейна с прямым выходом на пляж.

Важно знать:

Допуск на горки основывается на росте, а не на возрасте. Гости, рост которых превышает 1,2 метра, считаются взрослыми и, соответственно, должны бронировать взрослый билет, несмотря на возраст. Гости ростом ниже 1,2 метра могут забронировать детский билет.

Возьмите с собой:

купальный костюм,

солнцезащитный крем,

шапочка для плавания,

В стоимость экскурсии включено:

вход в аквапарк Laguna,

доступ ко всем аттракционам, горкам и развлечениям в аквапарке Laguna Waterpark,

доступ к пляжу Ла-Мер,

спасательные жилеты,

парковка до 4 часов в подземном паркинге,

бесплатный wi-fi.

Туристы оплачивают самостоятельно: