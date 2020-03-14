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Культовые места столицы ОАЭ и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии

Irina
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Irina – ваш гид
Абу-Даби — самый богатый эмират страны.

Он запомнится вам сюрреалистической архитектурой, необычными скульптурами, небоскребами, отелями-дворцами и невероятной мечетью шейха Зайда.

А я помогу вам разобраться в арабских традициях, истории и культуре и сделаю все, чтобы вы полюбили загадочный восточный мир.
$150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Восточная сказка, или день в Абу-Даби

Что вас ожидает

Роскошь и великолепие столицы
Абу-Даби поразит вас грандиозными и подчас необычными достопримечательностями. Так, вы увидите памятник «Созвездие» — огромный трехмерный портрет шейха Зайда, выполненный из 1327 повисших в воздухе геометрических фигур. Кроме того, я покажу шикарный отель-дворец Эмирейтс Палас, комплекс из пяти современных башен Этихад и другие значимые места города.

Мечеть шейха Зайда и не только
На площади Символов вы рассмотрите гигантские скульптуры, иллюстрирующие важнейшие страницы истории страны. Следом увидите круглый небоскреб Aldar HQ и необычный мост, названный в честь правителя ОАЭ. Завершающей и кульминационной точкой путешествия станет одна из шести самых больших мечетей мира — мечеть шейха Зайда. Она впечатлит вас белоснежным куполами, восточными коврами и золотыми люстрами.

Организационные детали

  • По пути мы сделаем небольшую остановку в Абу-Даби Молл, чтобы вы могли перекусить или прогуляться по магазинам
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию можно начать и из других эмиратов. Стоимость будет такой: из самого Абу-Даби — 150$, из Шарджи — 195$, из Аджмана — 210$
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Восточная сказка, или день в Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина. Я живу и работаю в Дубае. Также я замужем за человеком, родившемся в Эмиратах и прожившем здесь всю жизнь. Поэтому вы получите достоверную информацию о том, как рос и развивался Дубай. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 марта 2020
Отлично съездили из Дубая в Абу-Даби, увидели все основные достопримечательности, особенно великолепную мечеть шейха Зайда

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